「新人に呼ばれて固まった。

『センパーイ、この『#』ハッシュタグって、何に使うんですか？』

よ び か た が ち が う」



【話題になった投稿】実際の投稿

職場での驚きのヒトコマについてXに紹介したSJさん（@sekisekisekky2）。電話についた記号の認識が、世代によって違ったと言及しています。



製造業に従事されているSJさんですが、倍ほど年齢の離れた新人にこのような質問を受けました。



「この“ハッシュタグ”って、何に使うんですか？」



新人が指し示すのは、電話機の右下に設置されている“#”のボタン。



電話機のプッシュボタンや、スマートフォンのキーパッドを見ると、数字のボタンの他に、“＊”、“#”と書かれているボタンもあります。これらは機能ボタンと呼ばれており、短縮ダイヤルの登録や伝言サービスの終了等に利用されています。



日本では、“#ボタン”は一般的に「シャープボタン」と呼ばれていますね。



ところが新人さんは、このボタンに対しての印象がとても薄かった模様。「ハッシュタグ」と呼称してしまいました。SJさんはそれに対して「呼び方が違う！」と、しばらく返答できなくなるくらい爆笑してしまったといいます。



実は新人が正しい…？

「SNS全盛時代を生きている年代は、シャープじゃなくてハッシュタグなのか。と思いました」（SJさん）



今回の件は、世代によって名称の常識が異なるという、良き例といえるのかもしれません。



SJさんのポストのリプ欄にも、多くの反響がありましたが、そのなかにはこのような指摘も…。



「寧ろ新人君のが正解」



実は、音楽記号としてよく用いられるシャープ（♯）は、縦線が真っすぐで横線が右上がりという構造をしています。



ところが、電話にある“#”は、縦線が斜めで横線が水平に書かれています。これは、日本では「井桁（いげた）」と呼ばれ、英語では「スクエア」や「ハッシュ」と呼ばれます。



つまり、正式な記号の認識という点でいえば、この新人の方の「ハッシュタグ」という呼び方の方が（“タグ”ではないものの）正しいといえるでしょう。



しかし、先述の通り、わが国ではこのボタンは「シャープ」と呼ぶのが慣例です。



その意味では、少なくとも日本では、これは「シャープ」と認識しておくのが望ましいといえるのかもしれません。



見方によっても、解釈が変わる面白い投稿ですね。



ポストのリプ欄には、他にもこのような声が寄せられていました。



「目のつけどころが」（※シャープ株式会社が1990〜2009年まで使用していたスローガン「目のつけどころがシャープでしょ」の引用）

「その見え方がシャープだね、と返しましょう」

「海外ではハッシュで通じるらしいデスヨ」

「そもそも#も『ハッシュタグ』ではなく『ハッシュ』でしょ」



SJさんに詳しく聞きました。



――該当の後輩さんはSJさんからみてどんな存在でしょうか。



SJさん：年齢は倍ほど離れているのですが、お互いに気軽に話せる存在だと思います。



――SJさんご自身は、「#」ボタンを使う機会はありますか？



SJさん：私自身も使った事が無く、何のためにあるのかは知りませんでした。



――世代によって、常識や知識が異なるというのは、多いにあり得る話かもしれませんね。



SJさん：リプ欄等で、私より上の年代が“#”を「井桁」と呼んでいることにもジェネレーションギャップを感じました



――他に、新人にまつわる話で印象に残っていることは？



SJさん：ここ10年ほど、入ってくる新人さん皆さんが物凄く優秀なので、まだまだ日本は捨てたもんじゃないなと思っています。



◇ ◇



今回、電話を通じて、世代によっても呼び方や常識は異なるということを教えてくれたSJさん。現在は自身の英語学習にも力を入れているといいます。



「当時小学生の息子二人がいくら言っても全然勉強しなかったので、父親が自ら勉強したら、子供達も勉強するようになるかな――と、真剣に学び直すことにしました」（SJさん）



これまで、中3で英検3級に不合格、入社の時に受けたTOEICのスコアは245点と、英語が大の苦手だったといいます。しかし、41歳になってから一念発起。それから1日も欠かさず2〜3時間以上勉強を続け、TOEIC920点（リスニングは満点）と英検1級への合格という輝かしい結果を出しました。



現在は、15歳の頃に憧れていた通訳になるという夢の実現のため、通訳案内士国家試験に挑戦しているといいます。



「昨年は、なんとか一次試験にはギリギリ合格しましたが、二次面接では圧倒的な実力不足を感じての不合格でした。今年こそは二次試験にも合格し、30年越しの夢を叶えたいと思っています」（SJさん）



そんな自身の取り組みを通じ、全国の同年代のみなさんにも勇気を与えたいと願うSJさん。「ぜひ、Xのフォローお願いします」とも呼びかけています。



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・竹中 友一（RinToris））