【Ray】2026年6月号のアンケート＆プレゼント応募受付中！
Ray6月号のプレゼント応募はこちらから♡
Ray6月号、好評発売中！
今月も、アンケートにお答えいただくと抽選でプレゼントが当たります！
よりよい雑誌づくりのために、皆さんの声をお聞かせください。
下記のリンクからアンケートに答えて、プレゼントに応募してね♡
今月のPresent
JILL by JILL STUART（ジル バイ ジルスチュアート）の「春のおでかけにぴったりなフェミニンスニーカー」
ブランド史上初のオリジナルスニーカーが登場！
▷Mサイズを1名様
スポーティーな軽やかさとかわいさを兼ね備えたスニーカーは、クッション性があるからはき心地抜群でデイリー使いにおすすめ♡
ボリュームのあるソールがスタイルアップも叶えてくれる。ポイントのパールとロゴパーツは取りはずせるので、アレンジを楽しむのも◎。
Soundcore（サウンドコア）の「ノイズキャンセリング機能つき完全ワイヤレスイヤホン」
圧倒的な没入感で音楽を楽しんで♡
▷1名様
映画館にいるような臨場感のある音響を体験できるイヤホン。ノイズキャンセリング機能に加え、2台同時接続やワイヤレス充電にも対応しているすぐれもの。
再生時間は最大48時間、5時間の音楽再生なら充電はわずか10分でOK！見るたびにときめくアプリコットピンクを1名に。
PAUL＆JOE（ポール＆ジョー）の「透けるようなツヤ肌をつくる化粧下地」
肌をきれいに見せてくれる名品
▷3名様
薄づきながら肌の凹凸や色ムラをカバーしてくれる人気アイテムをプレゼント。美容液約90%配合でスキンケアのようなうるおい感を与えてくれる。
肌に密着するから崩れにくく、美しい仕上がりを長時間キープできるのもうれしい！ピンクトーンなら自然にトーンアップが叶う♡
回答の締め切り：5月21日（木）23:59まで
文／西田有里