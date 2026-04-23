【Ray】2026年6月号のアンケート＆プレゼント応募受付中！

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今月も、アンケートにお答えいただくと抽選でプレゼントが当たります！

今月のPresent

JILL by JILL STUART（ジル バイ ジルスチュアート）の「春のおでかけにぴったりなフェミニンスニーカー」

ブランド史上初のオリジナルスニーカーが登場！

▷Mサイズを1名様

スポーティーな軽やかさとかわいさを兼ね備えたスニーカーは、クッション性があるからはき心地抜群でデイリー使いにおすすめ♡

ボリュームのあるソールがスタイルアップも叶えてくれる。ポイントのパールとロゴパーツは取りはずせるので、アレンジを楽しむのも◎。

オリジナルボリュームスニーカー 18,700円／JILL by JILL STUART ルミネエスト新宿店

Soundcore（サウンドコア）の「ノイズキャンセリング機能つき完全ワイヤレスイヤホン」

圧倒的な没入感で音楽を楽しんで♡

▷1名様

映画館にいるような臨場感のある音響を体験できるイヤホン。ノイズキャンセリング機能に加え、2台同時接続やワイヤレス充電にも対応しているすぐれもの。

再生時間は最大48時間、5時間の音楽再生なら充電はわずか10分でOK！見るたびにときめくアプリコットピンクを1名に。

Soundcore Liberty 5 14,990円／アンカー・ジャパン

PAUL＆JOE（ポール＆ジョー）の「透けるようなツヤ肌をつくる化粧下地」

肌をきれいに見せてくれる名品

▷3名様

薄づきながら肌の凹凸や色ムラをカバーしてくれる人気アイテムをプレゼント。美容液約90%配合でスキンケアのようなうるおい感を与えてくれる。

肌に密着するから崩れにくく、美しい仕上がりを長時間キープできるのもうれしい！ピンクトーンなら自然にトーンアップが叶う♡

プロテクティング プライマー 01 4,070円／ポール＆ジョー ボーテ

回答の締め切り：5月21日（木）23:59まで

文／西田有里