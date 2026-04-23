新幹線の旅の日だけの贅沢を「今夜は自宅で旅気分！」ゆる節約家が「1000円ごほうび」で買ったもの
消費者の約94％が節約を意識
2025年5月、日本生協連（COOP）が組合員に行った「節約と値上げ」の意識調査によると、前年に続き、全体の約94％が日頃から節約を意識していると回答。
その理由として、「モノやサービスが値上がりしているから（62.3%）」「将来の生活に備えて貯蓄するため（52.6％）」が挙がった。
また、直近3ヶ月に行った節約項目では、「ふだんの食事（食料品・菓子・飲料・テイクアウトなど）」が63.7％で1位。世の中の節約志向を表している。
けれども、そんな日々だからこそ、普段頑張っている自分を癒す時間が欲しい。2026年3月に刊行された『わたしの1ヶ月1000円ごほうび3』（おづまりこ著/KADOKAWA）は、まさにそのヒントを教えてくれる一冊だ。
著者のおづまりこさんは、過去約10年にわたり年収200万円の生活を送りながら、2015年にブログ「1ヶ月食費2万円生活」をスタート。温かみのある食卓と等身大の工夫が話題を呼び、『おひとりさまのあったか1ヶ月食費2万円生活』を出版し、漫画家として活躍の場を広げた。現在は「レタスクラブ」で「わたしの1ヶ月1000円ごほうび」を連載中。「月に一度だけ、1000円台で自分を癒す」というルールのもと、小さな贅沢を積み重ねる暮らしが、多くの共感を集めている。
徹底的に選び抜き、味わい尽くす
これまでのシリーズでは、高級いちご「あまおう」を味わったり、国産はちみつを楽しんだり、コンビニであえて散財してみるなど、ささやかながらも心を満たす体験が描かれてきた。
本書の試し読み記事の第1話では、子どもの頃からの憧れだったカステラの「ひとりじめ」を実現し、第2話では「芋姉ちゃん」と呼ばれるほどのさつま芋好きとして、専門店の芋菓子を大人買いした。
それぞれに共通しているのは、限られた1000円という枠の中で徹底的に選び抜き、味わい尽くす姿勢だ。そこには、選ぶ喜びと同時に、何を選ぶかの真剣勝負、選択の覚悟という静かな緊張感も漂っている。
新幹線旅のささやかな楽しみ
第3話で描かれるのは、そんなおづさんの日常に彩りを与える「旅の味」。新幹線に乗るときだけのささやかな楽しみだったいなり寿司を、あえて普段の食卓で味わうという試みだ。
いつもは旅先でのことを考えるのか、腹八分目、いなり寿司の購入は4個ほどで抑えるところを、今回は「1000円ごほうび」として思い切って7個一気に購入。店はいつもおきまりのいなりすし専門店「豆狸」、毎度のことで慣れ親しんでいるはずだが、注文する時のおづさんの表情は真剣そのものだ。
まず外せないのが、イチオシの「わさび」2つ、次にこれもお気に入りの「生姜」2つ、そして間違いない「五目」2つに、定番の「豆狸」1つ。お会計は税込みで1062円だった。
自宅に持ち帰り、インスタントの味噌汁を用意。湯気の立つ椀とともに並べられたいなり寿司を、これも旅の時と同様「わさび」から味わう。「ぴりっとした辛みが絶妙」。
「次に何を食べるか選ぶのもまた楽しい」と「五目」に箸をのばす。そして口に入れて味わいつつ、新幹線の窓から見えた景色を思い浮かべるのだ。
おづさんの「1000円ごほうび」の味わい方を見る度に、買い物の達人という言葉が頭に浮かぶ。たかが1000円、されど1000円。おづさんは金額の大小にかかわらず、1ヶ月に1度の特別な機会を、全身で堪能しようとする意欲にあふれている。
真剣に選び、真剣に味わう。こんなにも「向き合ってもらった」1000円も、いなり寿司もさぞ幸せなのではないかと思えるのだ。
本編は著者の実体験に基づくエッセイです。商品・サービス内容、価格等は変更となる場合がありますのでご了承ください。
◇旅のお供を、あえて「ごほうび1000円」に選んだおづさん。これまで何度も食べていたものでも、今日は特別にたくさん選べて、お腹いっぱいまで食べられる。それも嬉しい「ごほうび」になることを教えてくれた。
続く第3話「コメダ珈琲で20代のころから「ゆる節約生活」続ける漫画家が選んだ「1000円台の贅沢」」は、読書をしようと思ったおづさんがある場所へと出かける。「1000円ごほうび」を使った読書に最適な場所とは。