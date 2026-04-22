お笑いコンビの「ゴーヤゴー」が22日、浅草公会堂で行われた東京吉本興業所属の1年目によるお笑い大会「NSC大ライブTOKYO2026」で優勝を果たした。米持（23）は「何かで優勝するのは初めてなので、まだパニック状態」と優勝の喜びを語った。

大会には今春NSC（吉本総合芸能学院）を卒業した東京31期生ら約260組が出場した。この日行われた決勝では大学生のお笑いグランプリ「大学芸会」2024個人戦で優勝した経験もあるストロングブルジュニアら、12組が出場した。ゴーヤゴーは「イナズマイレブン」を使った漫才ネタで勝負し、会場の笑いをかっさらった。

ゴーヤゴーと名乗っているが、沖縄県にゆかりはない。コンビ名は神保町で食べた沖縄料理店の料理名から取ったという。出身は静岡県と山梨県で富士山にゆかりがある両県。2人とも地元愛は強く、今後は地元の番組出演を目標に掲げた。山梨県出身の米持は「ててて！TV」（YBS山梨放送）、静岡県出身のたま（23）が「くさデカ」（テレビ静岡）を挙げた。

ともに大学お笑いサークル出身で学生時代の相方は就職している。結成のきっかけは深夜に「ピース」又吉直樹（45）のYouTubeを見て危機感を覚えた、たまが米持にラブコール。深夜3時の連絡に米持が応える形でコンビが結成された。

コンビとして狙うタイトルはM―1グランプリ優勝。昨年はたまがネタを飛ばし、1回戦で涙をのんだ。それだけに米持は「できたら2026（に優勝）！！」と高らかに目標を掲げた。

大会MCは昨年M―1で3位に入った「エバース」が務めた。新人の力強い宣言を聞き、ネタを作っていないはずの町田和樹（33）が「きょうは良かったけど、もう2個くらい乗り越えないと俺らのところには来られません」と、何故か上からコメント。報道陣を笑わせた。

佐々木隆史（33）は「僕らの代のNSC優勝したやつらはとっくに解散している。解散だけ気をつけて、根気強く。仲悪くなる時もあるけれども、根気強くやれば良い結果がついてくる」と現実的なアドバイスを送った。

最後はたまが「おごらず、人にやさしく、おもしろく、頑張ります」と締めて、プロとしての確かな一歩を歩み出した。