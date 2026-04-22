　日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月22日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　6048(　　6036)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　86(　　　86)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　8889(　　8889)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　4275(　　4275)
　　　　　 　 　 6月限　　　166250(　166250)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　85(　　　85)

◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　4654(　　4646)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　51(　　　51)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　8077(　　8077)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　3141(　　3141)
　　　　　 　 　 6月限　　　 96508(　 96508)
　　　　　 　 　 7月限　　　　 105(　　 105)

◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 376(　　 376)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　 465(　　 465)

◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　 16539(　　 508)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　2735(　　2713)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　　12(　　　12)
　　　　　 　 　 6月限　　　　9384(　　9342)

◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 464(　　 456)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　12(　　　12)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1700(　　1700)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　 152(　　 152)
　　　　　 　 　 6月限　　　　4354(　　4354)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　26(　　　26)

◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 241(　　 241)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1707(　　1707)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　 784(　　 784)

◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　2850(　　2850)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 6(　　　 6)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　7299(　　7299)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　3498(　　3498)
　　　　　 　 　 6月限　　　 42521(　 42521)

◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　99(　　　84)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 482(　　 482)

◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 145(　　　85)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　　96(　　　96)

◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　　 2(　　　 2)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　　19(　　　19)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　　20(　　　20)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　 5(　　　 5)

※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース