外国証券 先物取引高情報まとめ（4月22日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月22日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 6048( 6036)
9月限 86( 86)
TOPIX先物 6月限 8889( 8889)
日経225ミニ 5月限 4275( 4275)
6月限 166250( 166250)
7月限 85( 85)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 4654( 4646)
9月限 51( 51)
TOPIX先物 6月限 8077( 8077)
日経225ミニ 5月限 3141( 3141)
6月限 96508( 96508)
7月限 105( 105)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 376( 376)
日経225ミニ 6月限 465( 465)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 16539( 508)
TOPIX先物 6月限 2735( 2713)
日経225ミニ 5月限 12( 12)
6月限 9384( 9342)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 464( 456)
9月限 12( 12)
TOPIX先物 6月限 1700( 1700)
日経225ミニ 5月限 152( 152)
6月限 4354( 4354)
7月限 26( 26)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 241( 241)
TOPIX先物 6月限 1707( 1707)
日経225ミニ 6月限 784( 784)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2850( 2850)
9月限 6( 6)
TOPIX先物 6月限 7299( 7299)
日経225ミニ 5月限 3498( 3498)
6月限 42521( 42521)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 99( 84)
TOPIX先物 6月限 482( 482)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 145( 85)
TOPIX先物 6月限 96( 96)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 2( 2)
TOPIX先物 6月限 19( 19)
日経225ミニ 5月限 20( 20)
7月限 5( 5)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 6048( 6036)
9月限 86( 86)
TOPIX先物 6月限 8889( 8889)
日経225ミニ 5月限 4275( 4275)
6月限 166250( 166250)
7月限 85( 85)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 4654( 4646)
9月限 51( 51)
TOPIX先物 6月限 8077( 8077)
日経225ミニ 5月限 3141( 3141)
6月限 96508( 96508)
7月限 105( 105)
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 376( 376)
日経225ミニ 6月限 465( 465)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 16539( 508)
TOPIX先物 6月限 2735( 2713)
日経225ミニ 5月限 12( 12)
6月限 9384( 9342)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 464( 456)
9月限 12( 12)
TOPIX先物 6月限 1700( 1700)
日経225ミニ 5月限 152( 152)
6月限 4354( 4354)
7月限 26( 26)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 241( 241)
TOPIX先物 6月限 1707( 1707)
日経225ミニ 6月限 784( 784)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2850( 2850)
9月限 6( 6)
TOPIX先物 6月限 7299( 7299)
日経225ミニ 5月限 3498( 3498)
6月限 42521( 42521)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 99( 84)
TOPIX先物 6月限 482( 482)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 145( 85)
TOPIX先物 6月限 96( 96)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 2( 2)
TOPIX先物 6月限 19( 19)
日経225ミニ 5月限 20( 20)
7月限 5( 5)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース