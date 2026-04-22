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カウンセラーが解説する「心の境界線がない人」の心理構造。自他が曖昧な人の常識が覆る

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YouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」にて、Ryota氏が「【警告】心の境界線を踏み越える人の共通点6選。デリカシーのない性格はここに出る」を公開した。動画では、他者との心理的な距離感が掴めない「心の境界線がない人」の特徴と、その根底にある心理状態について解説している。



カウンセラーであり作家のRyota氏は、心の境界線がない人は無意識に「相手と自分は一緒だと思っている」と指摘する。このため、他者のプライベートに過剰に踏み込んだり、相手の行動や好みを勝手に決めつけたりする傾向があるという。



動画内では、具体的な特徴として6つのポイントが挙げられている。「プライベートに踏み込んでくる」「すぐ自分も関心を持つ（真似をする）」「お互いの一致を目指す」「すぐ友達扱いする」「決めつけが増えていく」「連絡頻度を考えない」といった行動パターンである。Ryota氏は、これらに共通する心理として「自他が曖昧だから、考え方が違ったら不安になっちゃう」と分析する。



例えば、相手が自分と違う行動をとると、「どうして一緒にしないのか」と怒り出したり、相手をコントロールしようとしたりする。これは、相手を思いやっているのではなく「自分の理想を勝手に相手に映し出して」いる状態であり、本質的には相手を見ていないのだと説明した。さらに、自分自身がこの「心の境界線がない」状態に該当した場合の改善案も提示。相手と自分は違う人間であると明確に認識し、経歴や容姿など「違いを見つける」ことが重要だとアドバイスした。



「100パーセントの一致ってのはありえない」と述べるRyota氏。SNSなど情報に溢れた現代においては、異なる意見を持つ他者を否定するのではなく、「違う意見なんてあって当然」と割り切る姿勢が重要になる。他者への過度な期待や押し付けを手放すことが、精神的に健やかな生き方につながると結論づけた。