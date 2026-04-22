ケイト・スペード ニューヨークの夏バッグ♡鮮やかカラーで彩る新作コレクション

夏のスタイリングを軽やかにアップデートするなら、バッグ選びから。ケイト・スペード ニューヨークのSummer 2026コレクションは、ブランドのヘリテージを大切にしながら、鮮やかなカラーと遊び心をプラスしたラインナップ。自由でポジティブなムードが広がるアイテムは、日常にも特別な日にも寄り添い、夏の装いをぐっと引き立ててくれます♡

4WAYで楽しめる万能バッグ

今季の主役となる「KSDuo（ケーエスデュオ）」は、クロスボディ・ショルダー・ベルトバッグ・クラッチの4通りで使えるコンバーチブル仕様。

シーンや気分に合わせて自在にスタイルチェンジできるのが魅力です。

ストラップは取り外し・調節が可能で、アクティブな日にはクロスボディ、きちんと感を出したい日はショルダー、カジュアルにはベルトバッグ、フォーマルにはクラッチとして活躍。

ひとつで幅広いシーンに対応する、まさに頼れる存在です。

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カラーバリエで広がる夏スタイル

KSDuoクロスボディバッグは、サイズ22㎝×27㎝×7㎝で展開。価格は以下の通りです。

・ケーエスデュオ ウェービー スエード クロスボディ バッグ 57,200円

・ケーエスデュオ クロスボディ バッグ ライトカンタロープ 52,800円円

・ケーエスデュオ ウーブン クロスボディ バッグ エアルームトマト 69,300円

・ケーエスデュオ スエード クロスボディ バッグ ダークイングリッシュ シー 62,700円

・ケーエスデュオ ウーブン クロスボディ バッグ ブラック 69,300円

鮮やかなカラーからシックな色合いまで揃い、夏らしい軽やかさと洗練された印象を両立。コーディネートに華やかなアクセントを添えてくれます。

ミニサイズで旬のバランスに

価格：30,800円（税込）※シルバーは37,400円（税込）

コンパクト派には「KSDuoミニショルダーバッグ」がおすすめ。サイズは20㎝×22㎝×4㎝で、軽やかな持ち心地と存在感を兼ね備えています。

Z世代の感性を取り入れたデザインで、カジュアルにもきれいめにもフィット。夏のワードローブに自然と溶け込み、日常を彩るアクセントとして活躍します。

カラー展開：サウスウエストデザート／ガーデンソイル／エアルームトマト／ブラック／ダークイングリッシュ シー／シルバー／トゥルーホワイト

夏のおしゃれをもっと自由に♡

軽やかで鮮やかなカラーと機能性を兼ね備えたケイト・スペード ニューヨークの新作バッグは、夏のおしゃれをもっと自由に楽しませてくれる存在。

シーンに合わせて表情を変えるKSDuoシリーズなら、自分らしいスタイルがきっと見つかります。今年の夏は、お気に入りのバッグとともに、毎日をポジティブに彩ってみてください♡