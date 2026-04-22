Photo: 岡本玄介

この薄さでApple Watchもいけるのはいいね。

Appleユーザーであれば、iPhone・AirPods・Apple Watchといった3種の神器を持っている人が多いのではないでしょうか。出先では、それぞれ別々に充電が必要になりがち。まとめて充電できるモバイルバッテリーも存在しますが、厚みもあってカバンを圧迫しがち。もっと薄くてスッキリしたものはないものか…？

薄い板が3つのデバイスを充電

MATECH（マテック）の「MagOn Watch Slim 5000」は、8.5mmととにかく薄い見た目ながら3種のデバイスに対応した5000mAhのモバイルバッテリー。 MagSafeでiPhoneの背面にピタっと張り付き、スタンドを起こせば無段階調節で立てられます。

Photo: 岡本玄介

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さらにはAirPodsとApple Watchも充電ができるうえ、コードを繋ぐと有線でスマホなどのデバイス＋無線で時計どちらかの同時充電も可能。とてもシンプルですがかなりの優秀さです。

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有線で充電するとちょっぴり速い

充電は無線より有線の方がちょっと速く、iPhoneが残り20％から100％になるまで無線だと2時間20分、有線だと1時間42分でした。公式スペック通り、無線は最大15W、USB-C接続だと最大22Wですからね。

背面には充電池の残量がサイバーチックに表示されるのが親切。残量がわからないモバイルバッテリーが多い中、小さい窓でも数字が出るのは助かります。

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重量は136gと重すぎず軽すぎず。ただ、表面がツルっとしているので手から滑り落ちやすいかもしれません。凹凸がないシンプルさゆえって感じですけどね。

スマホよりちょい薄いくらいなのに対応しているデバイスが多く、出先でもApple Watchが充電できるのが選んだ理由。邪魔にならないどころか存在を忘れるくらいで、薄い板なのに多機能っぷりがスゴいです。

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Source: MATECH Inc.