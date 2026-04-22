「オファーがあれば阻まず」連覇達成のドイツ王者、日本代表DF＆韓国代表CBを放出の可能性「彼らは定期的な出場機会を得るのに苦しんだ」
バイエルンは４月19日、ブンデスリーガ第30節でシュツットガルトに4-2と勝利し、２年連続通算35回目の優勝を決めた。２位ドルトムントとは11ポイント差。総得点は109、得失点差は＋80と、圧倒的な数字を記録しての独走優勝だ。
DFBポカールやチャンピオンズ・リーグを合わせた三冠を目指す一方で、クラブは来季に向けたチーム編成にも目を向けているだろう。そしてリーグトップの失点数を誇る守備陣で動きがあるかもしれない。
バイエルンは２月にダヨ・ウパメカノとの契約を延長。今季加入のヨナサン・ターは、そのウパメカノとともにレギュラーCBとして守備陣をけん引してきた。だが、伊藤洋輝やキム・ミンジェが夏にクラブを去る可能性もあるという。
『Bayern Strikes』は４月20日、「ウパメカノとの契約更新で、バイエルンは夏の移籍市場でCBに関して大きな計画を立てていない。だが、夏の終盤に事態が変わる可能性はある。そのほかの２人のCBに対するオファーに耳を傾けることに扉を開けているからだ」と報じた。
「ドイツ『Sky Sports』によると、バイエルンは適切なオファーであれば、キム・ミンジェとヒロキ・イトウを阻むことはないという。ヴァンサン・コンパニ監督はウパメカノとターに大きく頼っており、今季の彼らは定期的な出場機会を得るのに苦しんだ」
同メディアは「キムは現在３番手のCBだ。ミュンヘンでの生活には満足しており、出場を競う準備はある。冬にはいくつかのオファーを断ったと報じられた。バイエルンは可能性に扉を開けているが、本人は移籍を模索しようと急いでいない」と続けている。
「一方、イトウは２年前にシュツットガルトから加入して以降、ケガに苦しんできた。加入してから出場は27試合。出場時間は1027分にとどまっている。来季、出場機会が限られるなら、イトウは移籍を検討しなければいけないかもしれない」
実際、伊藤は加入１年目の昨季、プレシーズンから長期離脱を余儀なくされ、さらに復帰してからも３月で負傷によりシーズンを終えることになった。今季も初出場は開幕から３か月後。度重なる負傷に苦しめられてきた。
シュツットガルトでの活躍から、バイエルンへのステップアップで大きく期待されていた伊藤。だが、韓国代表のチームメートとともに、今季でミュンヘンを去ることもあるのか。今後の進展に注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「だいぶデカくなったな」「びっくりしたわ」復帰戦で即アシスト！久保建英の“変貌”にファン驚愕「体格メッシになってる」
DFBポカールやチャンピオンズ・リーグを合わせた三冠を目指す一方で、クラブは来季に向けたチーム編成にも目を向けているだろう。そしてリーグトップの失点数を誇る守備陣で動きがあるかもしれない。
『Bayern Strikes』は４月20日、「ウパメカノとの契約更新で、バイエルンは夏の移籍市場でCBに関して大きな計画を立てていない。だが、夏の終盤に事態が変わる可能性はある。そのほかの２人のCBに対するオファーに耳を傾けることに扉を開けているからだ」と報じた。
「ドイツ『Sky Sports』によると、バイエルンは適切なオファーであれば、キム・ミンジェとヒロキ・イトウを阻むことはないという。ヴァンサン・コンパニ監督はウパメカノとターに大きく頼っており、今季の彼らは定期的な出場機会を得るのに苦しんだ」
同メディアは「キムは現在３番手のCBだ。ミュンヘンでの生活には満足しており、出場を競う準備はある。冬にはいくつかのオファーを断ったと報じられた。バイエルンは可能性に扉を開けているが、本人は移籍を模索しようと急いでいない」と続けている。
「一方、イトウは２年前にシュツットガルトから加入して以降、ケガに苦しんできた。加入してから出場は27試合。出場時間は1027分にとどまっている。来季、出場機会が限られるなら、イトウは移籍を検討しなければいけないかもしれない」
実際、伊藤は加入１年目の昨季、プレシーズンから長期離脱を余儀なくされ、さらに復帰してからも３月で負傷によりシーズンを終えることになった。今季も初出場は開幕から３か月後。度重なる負傷に苦しめられてきた。
シュツットガルトでの活躍から、バイエルンへのステップアップで大きく期待されていた伊藤。だが、韓国代表のチームメートとともに、今季でミュンヘンを去ることもあるのか。今後の進展に注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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