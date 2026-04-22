「オファーがあれば阻まず」連覇達成のドイツ王者、日本代表DF＆韓国代表CBを放出の可能性「彼らは定期的な出場機会を得るのに苦しんだ」

「オファーがあれば阻まず」連覇達成のドイツ王者、日本代表DF＆韓国代表CBを放出の可能性「彼らは定期的な出場機会を得るのに苦しんだ」