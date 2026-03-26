新作、待ってたーーー！【GU】爆バズり予感♡「最旬デニムアイテム」

韓国人デザイナーが手がける【rokh（ロク）】と【GU（ジーユー）】のコラボレーションアイテムが今季も登場。毎シーズン、注目を集めているコレクションで、ひとクセあるデザインが楽しめるラインナップに仕上がっています。今回はその中から、最旬デニムアイテムをピックアップしました。スタッフさんの着こなしも合わせてチェックしてみて。

ペプラムデザインで差がつくデニムジャケット

【GU】「ペプラムブルゾン by rokh」\4,990（税込）

rokhのエッセンスを詰め込んだ、立体的なフォルムが魅力のデニムジャケット。何より特徴的なのが、裾のペプラムデザイン。カジュアルなデニムジャケットに相反するフェミニン要素が加わることで、ひとクセある着こなしが楽しめます。ドロップショルダーで幅広の袖は、折り返しても着られる仕様。細部までこだわりが詰まった、デザイン性の高いアイテムに仕上がっています。

いつものデニムコーデをひと味変えて

フェミニンなホワイトワンピースにデニムジャケットを合わせた定番コーデも、ペプラムデザインならぐっと新鮮な印象に。ショート丈のジャケットはバランスを取りやすく、ボリュームのあるワンピースのシルエットを引き立てます。

レトロなのにどこか新鮮なデニムスカート

【GU】「ツートーンデニムスカート by rokh」\2,990（税込・セール価格）

ツートーンカラーがポイントのデニムスカート。リメイク風で懐かしさのあるデザインながら、モダンな雰囲気も併せ持つ1着です。裾にベルトループを配置した遊び心のあるディテールはシャレ感を後押し。バックスリット入りで足さばきも良さそうです。

ツートーンで着こなしにアクセント

ピンクとブルーの爽やかな配色が春らしいコーデ。合わせるアイテムはシンプルでも、ツートーンカラーがアクセントとして効いています。スカートに存在感がある分、トップスはシンプルにまとめるだけでバランスよく決まります。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：オクチ マミ

ファッションのECサイト運営を経て、多彩な商品の魅力を客観的に伝えるメディアサイドの仕事に魅力を感じ、ファッションライターに転身。アパレル販売、ECサイト運用で10年以上の経験を持ち、レディース・キッズファッションまで幅広くカバーする。