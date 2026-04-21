西野七瀬、舞台上でハプニング チョコプラ長田がフォロー【ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー】
【モデルプレス＝2026/04/21】女優の西野七瀬が4月21日、都内で行われた『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』（4月24日公開）の日本語版プレミアム試写会に、YouTuberのHIKAKIN、お笑いコンビ・チョコレートプラネット（長田庄平、松尾駿）、日本語版声優キャストの宮野真守、志田有彩、畠中祐、三宅健太、関智一、山下大輝、坂本真綾、共同プロデューサーの宮本茂氏とともに出席。ハプニングがあった。
【写真】32歳元乃木坂46メンバーら「マリオ」アンバサダー＆声優キャストら12人豪華集結
本作は、「スーパーマリオ」の世界をもとにしたアニメーション作品であり、2023 年に公開され、全世界累計興行収入約13億ドル（約2000億円）以上を記録した『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』に続く2作目。キノコ王国でピーチ姫を助けながら、捕らわれたクッパのお世話をしたり、みんなの困りごとを解決する双子の配管工・マリオとルイージ。ある日、新たな相棒ヨッシーに出会う。ピーチ姫の誕生日パーティーをきっかけに、クッパ Jr.の邪悪な野望を阻止するため、ロゼッタを守る宇宙への冒険の旅に出る様を描く。西野、HIKAKIN、チョコレートプラネットがアンバサダーを務めている。
前作に引き続き、アンバサダーを務める西野は「まさか今回もお声がけいただけると思ってなかったので、うれしさ2倍で、1UPキノコをもらったような気持ちで、今回もまた作品盛り上げていけたらと思います」と喜びを口にした。また「私の周りでもお子を中心にマリオが話題になっていて、今回続編がってなったときも楽しみの声が私にまで届いていたのでうれしかったです」とにっこり。さらに、アンバサダーの4人は本作をすでに観たそうで、西野は「個人的にはマリオのゲームシリーズをめっちゃやっていたから、前作もそうだったけど、聞き覚えのある効果音とか、“えっ、このキャラ！？”みたいな。やっていたゲームのマイナーそうなやつが出てるとか、そういう喜びはめっちゃありました」と興奮気味に語った。
そして、アンバサダーから日本語版声優キャストへ質問する一幕もあり、MCから「西野さんから、キャストの皆さんへ1つ質問が」と振られた西野は、「質問？皆さんにですか？」とキョトンとし、長田が「ないはずはない。いっぱいありますよね」とフォローしている間に、西野はMCの元に言って台本を確認して会場を沸かせ、改めて、西野は「今回キャラクターを演じる中で、意識したことや、工夫されたことはございますか（笑）？」と質問を投げかけた。（modelpress編集部）
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◆西野七瀬、マリオ映画アンバサダー就任に喜び
本作は、「スーパーマリオ」の世界をもとにしたアニメーション作品であり、2023 年に公開され、全世界累計興行収入約13億ドル（約2000億円）以上を記録した『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』に続く2作目。キノコ王国でピーチ姫を助けながら、捕らわれたクッパのお世話をしたり、みんなの困りごとを解決する双子の配管工・マリオとルイージ。ある日、新たな相棒ヨッシーに出会う。ピーチ姫の誕生日パーティーをきっかけに、クッパ Jr.の邪悪な野望を阻止するため、ロゼッタを守る宇宙への冒険の旅に出る様を描く。西野、HIKAKIN、チョコレートプラネットがアンバサダーを務めている。
前作に引き続き、アンバサダーを務める西野は「まさか今回もお声がけいただけると思ってなかったので、うれしさ2倍で、1UPキノコをもらったような気持ちで、今回もまた作品盛り上げていけたらと思います」と喜びを口にした。また「私の周りでもお子を中心にマリオが話題になっていて、今回続編がってなったときも楽しみの声が私にまで届いていたのでうれしかったです」とにっこり。さらに、アンバサダーの4人は本作をすでに観たそうで、西野は「個人的にはマリオのゲームシリーズをめっちゃやっていたから、前作もそうだったけど、聞き覚えのある効果音とか、“えっ、このキャラ！？”みたいな。やっていたゲームのマイナーそうなやつが出てるとか、そういう喜びはめっちゃありました」と興奮気味に語った。
◆西野七瀬、舞台上でハプニング
そして、アンバサダーから日本語版声優キャストへ質問する一幕もあり、MCから「西野さんから、キャストの皆さんへ1つ質問が」と振られた西野は、「質問？皆さんにですか？」とキョトンとし、長田が「ないはずはない。いっぱいありますよね」とフォローしている間に、西野はMCの元に言って台本を確認して会場を沸かせ、改めて、西野は「今回キャラクターを演じる中で、意識したことや、工夫されたことはございますか（笑）？」と質問を投げかけた。（modelpress編集部）
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