サンドラ・ブロック×ニコール・キッドマン『プラクティカル・マジック』続編9.18公開 予告解禁
1999年に公開された映画『プラクティカル・マジック』の続編『プラクティカル・マジック／魔女たちの秘密』が9月18日に日本公開することが決定。あわせて予告が解禁された。
【動画】映画『プラクティカル・マジック／魔女たちの秘密』予告映像
映画『プラクティカル・マジック』は、1999年、サンドラ・ブロックとニコール・キッドマンの共演で話題を呼んだ作品。オーウェンズ家という魔女の家系に生まれ、“自分たちが恋をした相手が必ず死ぬ”という呪いをかけられた魔女の姉妹、サリー（サンドラ）、ジリアン（ニコール）が、家族の絆と愛で運命を切り開く、ファンタジー・ロマンス映画だ。
その続編の『プラクティカル・マジック／魔女たちの秘密』では、サンドラとニコールが続投。監督は『未来を生きる君たちへ』で第83回アカデミー賞外国語映画賞を受賞したスサンネ・ビア。月明かりに包まれたいたずら心あふれる世界と、強大な一族の魔法が息づく物語へと再び観客を誘う。オーウェンズ姉妹は、家族を完全に崩壊させかねない暗い呪いに立ち向かわなければならない。楽しさと魔法、そして混沌が交錯するシネマティック・イベントとなっている。
今回解禁されたサリーとジリアンの新たな生活のスタートを予感させる予告映像では、自分たちが魔女であることを軽やかでユーモアたっぷりにカミングアウトする姿が映し出されている。しかし、穏やかで幸せな生活を送っていた家族の元に、新たな脅威が迫っていた。
映画『プラクティカル・マジック／魔女たちの秘密』は、9月18日より日本公開。
【動画】映画『プラクティカル・マジック／魔女たちの秘密』予告映像
映画『プラクティカル・マジック』は、1999年、サンドラ・ブロックとニコール・キッドマンの共演で話題を呼んだ作品。オーウェンズ家という魔女の家系に生まれ、“自分たちが恋をした相手が必ず死ぬ”という呪いをかけられた魔女の姉妹、サリー（サンドラ）、ジリアン（ニコール）が、家族の絆と愛で運命を切り開く、ファンタジー・ロマンス映画だ。
今回解禁されたサリーとジリアンの新たな生活のスタートを予感させる予告映像では、自分たちが魔女であることを軽やかでユーモアたっぷりにカミングアウトする姿が映し出されている。しかし、穏やかで幸せな生活を送っていた家族の元に、新たな脅威が迫っていた。
映画『プラクティカル・マジック／魔女たちの秘密』は、9月18日より日本公開。