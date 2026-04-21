歌手で俳優の池畑慎之介（73）が21日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。左耳に起きた“異変”を伝えた。

同番組で、耳鼻科に通院中であることを明かした池畑。趣味の麻雀中も「痛い、痛い」と訴えるほど左耳の外耳炎が悪化。病院へ向かうと「何か詰まってるぞ」と言われ、「出したら黒カビだった」と打ち明けた。

これに司会の黒柳徹子は思わず「黒カビ！？汚い…嫌だ」とビックリ。池畑も「汚いでしょ？」と笑いながら、「凄い出て来ちゃって、ガーゼの上に“ほら、こんなに出てます”」と見せられたという。

医師からは「あなた、綿棒を使ってるでしょ」と指摘された。池畑は「綿棒が悪いわけじゃなくて」と言い添えながら、自宅での使用状況を説明した。

当時、綿棒が入った容器のフタを開けたまま鏡台に置いていたため、ゴミやホコリ、化粧品の粉などが混入しており、「それで耳をほじると、中にバイ菌だの細菌だのあるから、耳に傷があったら培養しちゃう」と解説した。

黒柳に「気をつけてくださいよ」と忠告しながら、現在は個包装のものに変更したことを報告。入浴時は、タオルで拭いた後、綿棒ではなくドライヤーで乾燥させているそうで、「ジュクジュクしないように綿棒で拭いてたんだけど、それで奥まで行っちゃったんでしょうね」と語っていた。