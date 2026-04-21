新婚の元AKB48メンバー、オフショルドレスで夫と密着 結婚式前撮りショットに「旦那さん絶対イケメン」「身長差にキュン」と反響
【モデルプレス＝2026/04/21】元AKB48の加藤玲奈が4月20日、自身のInstagramを更新。結婚式の前撮りショットを公開した。
【写真】新婚の28歳元AKB「絵になる2人」カラードレスで夫と密着
結婚式に向けての前撮りをしたという加藤は「わんちゃんもOKだったのでモアちゃんにも頑張ってもらって家族みんなで撮影をしました」とコメント。美しいデコルテが際立つブラウンのオフショルダードレス姿の自身と愛犬を抱き上げたベージュのタキシード姿の夫の2ショットや、愛犬を真ん中にして夫と寄り添うショットなどを公開した。
この投稿に、ファンからは「幸せ溢れてる」「絵になる2人」「素敵な夫婦ショット」「美しすぎる」「身長差にキュンとした」「旦那さん絶対イケメン」などと反響が寄せられている。
加藤は、2025年8月8日にかねてより交際していた一般男性との結婚を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】新婚の28歳元AKB「絵になる2人」カラードレスで夫と密着
◆加藤玲奈、結婚式前撮りショット公開
結婚式に向けての前撮りをしたという加藤は「わんちゃんもOKだったのでモアちゃんにも頑張ってもらって家族みんなで撮影をしました」とコメント。美しいデコルテが際立つブラウンのオフショルダードレス姿の自身と愛犬を抱き上げたベージュのタキシード姿の夫の2ショットや、愛犬を真ん中にして夫と寄り添うショットなどを公開した。
◆加藤玲奈の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「幸せ溢れてる」「絵になる2人」「素敵な夫婦ショット」「美しすぎる」「身長差にキュンとした」「旦那さん絶対イケメン」などと反響が寄せられている。
加藤は、2025年8月8日にかねてより交際していた一般男性との結婚を発表した。（modelpress編集部）
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