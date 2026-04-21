・「お花見、いつ行く？」の結果は…

・1位 …昼どき 45%

・2位 夜桜 22%

・3位 午前中 22%

・4位 夕方 9%



※小数点以下四捨五入



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今日の質問は「お花見、いつ行く？」さてみなさんの回答は…？■今回の質問:「お花見、いつ行く？」