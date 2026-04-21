スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。

E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！

■今回の結果は？

今日の質問は「お花見、いつ行く？」さてみなさんの回答は…？

■今回の質問:「お花見、いつ行く？」

・「お花見、いつ行く？」の結果は…


・1位 …昼どき 45%
・2位 夜桜 22%
・3位 午前中 22%
・4位 夕方 9%
　
※小数点以下四捨五入

36,397票




・結果はいかがでしたか？


今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。

■今日のおすすめレシピ

桜もち


【材料】（10個分）

道明寺粉 100g
ぬるま湯 160ｇ
食紅 適量
砂糖 20ｇ
こしあん 250g
桜の葉の塩漬け 10枚
<シロップ>
    砂糖 適量
    水 適量

【作り方】

1、耐熱ボウルに分量のぬるま湯に食紅を入れ、薄いピンク色にする。



2、1に洗った道明寺粉を入れて軽く混ぜ、湯を全体にいきわたらせたらラップをぴったりして密封し、しばらくおく。



3、湯が道明寺粉に全部吸収されてなくなり、指でつぶしてみて芯がなければ、電子レンジに5〜7分かける(芯があればぬるま湯を足して吸収させる)。電子レンジは600Wを使用しています。



4、砂糖を加えて混ぜ合わせる。



5、固く絞ったぬれ布巾の上に4を広げ、上からもぬれ布巾をかぶせて完全に冷ます。



6、＜シロップ＞の砂糖と水を合わせ、手に＜シロップ＞をつけながら粘りが出てまとまる程度に軽く練り、10等分にして丸める。



7、こしあんを10等分にして6で包む。



8、桜の葉の塩漬けを洗って軸を切り、葉の裏が外側になるようにして包む。



(E・レシピ編集部)