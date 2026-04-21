「お花見、いつ行く？」＜回答数36,397票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第506回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「お花見、いつ行く？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「お花見、いつ行く？」
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
桜もち
【材料】（10個分）
道明寺粉 100g
ぬるま湯 160ｇ
食紅 適量
砂糖 20ｇ
こしあん 250g
桜の葉の塩漬け 10枚
<シロップ>
砂糖 適量
水 適量
【作り方】
1、耐熱ボウルに分量のぬるま湯に食紅を入れ、薄いピンク色にする。
2、1に洗った道明寺粉を入れて軽く混ぜ、湯を全体にいきわたらせたらラップをぴったりして密封し、しばらくおく。
3、湯が道明寺粉に全部吸収されてなくなり、指でつぶしてみて芯がなければ、電子レンジに5〜7分かける(芯があればぬるま湯を足して吸収させる)。電子レンジは600Wを使用しています。
4、砂糖を加えて混ぜ合わせる。
5、固く絞ったぬれ布巾の上に4を広げ、上からもぬれ布巾をかぶせて完全に冷ます。
6、＜シロップ＞の砂糖と水を合わせ、手に＜シロップ＞をつけながら粘りが出てまとまる程度に軽く練り、10等分にして丸める。
7、こしあんを10等分にして6で包む。
8、桜の葉の塩漬けを洗って軸を切り、葉の裏が外側になるようにして包む。
(E・レシピ編集部)
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「お花見、いつ行く？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「お花見、いつ行く？」
・「お花見、いつ行く？」の結果は…
・1位 …昼どき 45%
・2位 夜桜 22%
・3位 午前中 22%
・4位 夕方 9%
※小数点以下四捨五入
36,397票
・2位 夜桜 22%
・3位 午前中 22%
・4位 夕方 9%
※小数点以下四捨五入
36,397票
・結果はいかがでしたか？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
桜もち
【材料】（10個分）
道明寺粉 100g
ぬるま湯 160ｇ
食紅 適量
砂糖 20ｇ
こしあん 250g
桜の葉の塩漬け 10枚
<シロップ>
砂糖 適量
水 適量
【作り方】
1、耐熱ボウルに分量のぬるま湯に食紅を入れ、薄いピンク色にする。
2、1に洗った道明寺粉を入れて軽く混ぜ、湯を全体にいきわたらせたらラップをぴったりして密封し、しばらくおく。
3、湯が道明寺粉に全部吸収されてなくなり、指でつぶしてみて芯がなければ、電子レンジに5〜7分かける(芯があればぬるま湯を足して吸収させる)。電子レンジは600Wを使用しています。
4、砂糖を加えて混ぜ合わせる。
5、固く絞ったぬれ布巾の上に4を広げ、上からもぬれ布巾をかぶせて完全に冷ます。
6、＜シロップ＞の砂糖と水を合わせ、手に＜シロップ＞をつけながら粘りが出てまとまる程度に軽く練り、10等分にして丸める。
7、こしあんを10等分にして6で包む。
8、桜の葉の塩漬けを洗って軸を切り、葉の裏が外側になるようにして包む。
(E・レシピ編集部)