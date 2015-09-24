◇女子ゴルフ 全米女子オープン日本地区予選（2026年4月20日 千葉県 房総CC房総 東C＝6411ヤード、西C＝6397ヤード、いずれもパー72）

36ホールで争われ、上位4人が本大会（6月4日開幕、カリフォルニア州リビエラCC）の出場権を獲得した。前日にKKT杯バンテリン・レディースで今季2勝目を挙げた高橋彩華（27＝サーフビバレッジ）が、4アンダーで3位。プロアマ戦を含め5日間で108ホールを回るハード日程の中、自力で海外メジャー出場の目標を達成した。後藤未有（25＝大東建託）が8アンダーの1位で通過した。

「人生初の36ホール」の戦いを終えた高橋は疲労困憊（こんぱい）の様子で「めちゃくちゃ疲れた。足が棒になった。いつでも寝られる」と苦笑。それでもその顔は達成感に満ちていた。

前日まで開催されたKKT杯バンテリン・レディースで優勝。世界ランクで全米女子オープンの出場権を得る可能性もある中で、「出なくて外れたときに悔いが残る」と予選挑戦を決断した。

表彰式を終えると熊本の空港で馬肉入りのカレーとうどんで腹ごしらえ。そこまでは良かったが、羽田への便が2時間近く遅れ、千葉県内の自宅に着いたのは午後9時半だった。シャワーを浴びて同10時半に就寝したが、ほとんど眠れないまま翌日午前3時半には起床して寝不足のままコースに向かった。

その影響で練習場から体が思うように動かず、1Wの飛距離は15ヤードも落ちた。それでも「アイアンも飛んでなかったので1番手上げた。飛ばなかった分、横のブレがなかった」とピンチをチャンスに変え、正確なショットでチャンスをつくり、好調なパットで乗り切った。

全米女子オープンは、11位に入った20年以来2度目の挑戦。その後、4勝もした高橋にとっては進化を示す舞台でもある。「どれくらい世界に通用するか楽しみ。予選をクリアして、前回の順位を超えたい」と腕を撫している。

《首位通過はツアー0勝の後藤》ツアー未勝利の後藤がトップ通過した。今季はパットが不調でツアーでは目立った成績を収めていない。前週も予選落ちを喫し、わらにもすがる思いで投入した新パターが威力を発揮した。計11バーディーを奪い「パターに助けられた一日だった」と笑みを浮かべた。海外メジャーはもちろん米ツアー出場も初。「技術がどれだけ通用するか楽しみ」と目を輝かせた。