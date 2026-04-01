プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「基本のワンタンスープ シンプルでおいしい」 「電子レンジで簡単チャーハン」 「キャベツとスナップエンドウの中華サラダ」 の全3品。
一緒にワンタン作りはいかが？手作りは格別の美味しさ。チャーハンとサラダを組み合わせた中華献立。

【主菜】基本のワンタンスープ シンプルでおいしい


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調理時間：30分
カロリー：259Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター　金丸 利恵

材料（2人分）

ワンタンの皮  20枚
豚ひき肉  100g
＜調味料＞
  ショウガ  (すりおろし)小さじ1/2
  ゴマ油  小さじ1
  きび砂糖  小さじ1/3
  塩  小さじ1/4
白ネギ  10cm
片栗粉  小さじ1
＜スープ＞
  水  600~700ml
  顆粒チキンスープの素  大さじ1.5
  酒  大さじ1
  しょうゆ  大さじ1

【下準備】

白ネギはみじん切りにする。

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【作り方】

1. ボウルに豚ひき肉と＜調味料＞の材料を入れ、粘りが出るまでしっかりこねる。

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2. 白ネギに片栗粉をまぶし、(1)に加えて混ぜ合わせる。

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3. (2)を皮の枚数分にわける。はがれないようにワンタンの皮に水をつけながら(2)を包み込む。

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頂点の角をずらして半分に折り、左右をたたんでくっつけます。
4. 鍋に＜スープ＞の材料を入れ、強火にかける。煮たったら火を弱めてワンタンを入れて3〜4分ゆでる。ワンタンとスープを器に注ぐ。

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強火で煮るとワンタンが崩れるので火加減に気をつけましょう。取り出すときは網を使ってそっとすくいます。

【主食】電子レンジで簡単チャーハン
電子レンジで作る簡単チャーハンは覚えておくと便利。ご飯は炊きたてか温かいものを使いましょう。

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調理時間：15分
カロリー：524Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター　金丸 利恵

材料（2人分）

ご飯  (炊きたて)茶碗大盛り2杯分
卵  1個
白ネギ  10cm
白ネギ  (青い部分)10cm
シラス干し  大さじ2
干し桜エビ  大さじ1
ゴマ油  大さじ2
オイスターソース  大さじ1
しょうゆ  小さじ1
塩  少々
粗びき黒コショウ  少々

【下準備】

卵はお茶碗位の大きさの耐熱容器に入れ、割りほぐす。白ネギと青い部分はみじん切りにする。

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【作り方】

1. 溶き卵が入った耐熱容器を、ラップをしないで電子レンジで30秒加熱する。取り出してかき混ぜ、さらに30秒加熱する。かき混ぜてそぼろ状にする。

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小さな泡立て器で混ぜると綺麗なそぼろができます。
2. 耐熱容器に白ネギ、青い部分、シラス干し、干し桜エビを入れ、上からゴマ油を回しかける。ラップをせず電子レンジで1分間加熱する。

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3. (2)にご飯とオイスターソース、しょうゆを入れ、混ぜ合わせる。さらに電子レンジで1分間加熱する。

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冷ご飯を使う場合は、あらかじめ温めておきましょう。
4. (3)に(1)の卵と、塩少々を加え、全体的に混ぜ合わせる。最後に電子レンジで2分間加熱する。器に盛り、粗びき黒コショウをかける。

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【副菜】キャベツとスナップエンドウの中華サラダ
同じ鍋で具材を順番にゆでていきます。それぞれちょうど良いゆで具合を見つけてください。

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調理時間：10分+焼く時間
カロリー：93Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター　金丸 利恵

材料（2人分）

キャベツ  2枚
スナップエンドウ  12本 キクラゲ  (乾燥)3g
カニ風味カマボコ  4本 ＜調味料＞
  ショウガ  (すりおろし)小さじ1/2
  きび砂糖  小さじ1
  酢  小さじ1
  しょうゆ  小さじ2
  ゴマ油  小さじ1
白ゴマ  少々

【下準備】

スナップエンドウは両側の筋を引く。キクラゲは水に漬けてもどす。カニ風味カマボコは細くほぐす。

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【作り方】

1. 鍋に湯を沸かしてキャベツをゆで、柔らかくなったら取り出して粗熱を取る。同じ鍋でスナップエンドウをゆでて取り出す。最後にキクラゲをゆでて水気をきる。

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一つの鍋で茹でることで時間短縮になります。
2. キャベツは幅1cmの短冊切りにし、絞って水気をきる。スナップエンドウは斜め半分に切る。キクラゲはせん切りにする。

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3. ボウルに＜調味料＞の材料を入れて混ぜ合わせる。カニ風味カマボコと(2)を加え、混ぜ合わせる。器に盛り、白ゴマを振る。

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ゴマ油以外の材料を混ぜ合わせてから、最後にゴマ油を入れると砂糖が溶けやすいです。