【今日の献立】2026年4月21日(火)「基本のワンタンスープ シンプルでおいしい」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「基本のワンタンスープ シンプルでおいしい」 「電子レンジで簡単チャーハン」 「キャベツとスナップエンドウの中華サラダ」 の全3品。
一緒にワンタン作りはいかが？手作りは格別の美味しさ。チャーハンとサラダを組み合わせた中華献立。
【主菜】基本のワンタンスープ シンプルでおいしい
調理時間：30分
カロリー：259Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター 金丸 利恵
豚ひき肉 100g
＜調味料＞
ショウガ (すりおろし)小さじ1/2
ゴマ油 小さじ1
きび砂糖 小さじ1/3
塩 小さじ1/4
白ネギ 10cm
片栗粉 小さじ1
＜スープ＞
水 600~700ml
顆粒チキンスープの素 大さじ1.5
酒 大さじ1
しょうゆ 大さじ1
2. 白ネギに片栗粉をまぶし、(1)に加えて混ぜ合わせる。
3. (2)を皮の枚数分にわける。はがれないようにワンタンの皮に水をつけながら(2)を包み込む。
頂点の角をずらして半分に折り、左右をたたんでくっつけます。
4. 鍋に＜スープ＞の材料を入れ、強火にかける。煮たったら火を弱めてワンタンを入れて3〜4分ゆでる。ワンタンとスープを器に注ぐ。
強火で煮るとワンタンが崩れるので火加減に気をつけましょう。取り出すときは網を使ってそっとすくいます。
【主食】電子レンジで簡単チャーハン
電子レンジで作る簡単チャーハンは覚えておくと便利。ご飯は炊きたてか温かいものを使いましょう。
調理時間：15分
カロリー：524Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター 金丸 利恵
卵 1個
白ネギ 10cm
白ネギ (青い部分)10cm
シラス干し 大さじ2
干し桜エビ 大さじ1
ゴマ油 大さじ2
オイスターソース 大さじ1
しょうゆ 小さじ1
塩 少々
粗びき黒コショウ 少々
小さな泡立て器で混ぜると綺麗なそぼろができます。
2. 耐熱容器に白ネギ、青い部分、シラス干し、干し桜エビを入れ、上からゴマ油を回しかける。ラップをせず電子レンジで1分間加熱する。
3. (2)にご飯とオイスターソース、しょうゆを入れ、混ぜ合わせる。さらに電子レンジで1分間加熱する。
冷ご飯を使う場合は、あらかじめ温めておきましょう。
4. (3)に(1)の卵と、塩少々を加え、全体的に混ぜ合わせる。最後に電子レンジで2分間加熱する。器に盛り、粗びき黒コショウをかける。
【副菜】キャベツとスナップエンドウの中華サラダ
同じ鍋で具材を順番にゆでていきます。それぞれちょうど良いゆで具合を見つけてください。
調理時間：10分+焼く時間
カロリー：93Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター 金丸 利恵
スナップエンドウ 12本 キクラゲ (乾燥)3g
カニ風味カマボコ 4本 ＜調味料＞
ショウガ (すりおろし)小さじ1/2
きび砂糖 小さじ1
酢 小さじ1
しょうゆ 小さじ2
ゴマ油 小さじ1
白ゴマ 少々
一つの鍋で茹でることで時間短縮になります。
2. キャベツは幅1cmの短冊切りにし、絞って水気をきる。スナップエンドウは斜め半分に切る。キクラゲはせん切りにする。
3. ボウルに＜調味料＞の材料を入れて混ぜ合わせる。カニ風味カマボコと(2)を加え、混ぜ合わせる。器に盛り、白ゴマを振る。
ゴマ油以外の材料を混ぜ合わせてから、最後にゴマ油を入れると砂糖が溶けやすいです。
一緒にワンタン作りはいかが？手作りは格別の美味しさ。チャーハンとサラダを組み合わせた中華献立。
【主菜】基本のワンタンスープ シンプルでおいしい
©Eレシピ
調理時間：30分
カロリー：259Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター 金丸 利恵
材料（2人分）ワンタンの皮 20枚
豚ひき肉 100g
＜調味料＞
ショウガ (すりおろし)小さじ1/2
ゴマ油 小さじ1
きび砂糖 小さじ1/3
塩 小さじ1/4
白ネギ 10cm
片栗粉 小さじ1
＜スープ＞
水 600~700ml
顆粒チキンスープの素 大さじ1.5
酒 大さじ1
しょうゆ 大さじ1
【下準備】白ネギはみじん切りにする。
©Eレシピ
【作り方】1. ボウルに豚ひき肉と＜調味料＞の材料を入れ、粘りが出るまでしっかりこねる。
©Eレシピ
2. 白ネギに片栗粉をまぶし、(1)に加えて混ぜ合わせる。
©Eレシピ
3. (2)を皮の枚数分にわける。はがれないようにワンタンの皮に水をつけながら(2)を包み込む。
©Eレシピ
頂点の角をずらして半分に折り、左右をたたんでくっつけます。
4. 鍋に＜スープ＞の材料を入れ、強火にかける。煮たったら火を弱めてワンタンを入れて3〜4分ゆでる。ワンタンとスープを器に注ぐ。
©Eレシピ
強火で煮るとワンタンが崩れるので火加減に気をつけましょう。取り出すときは網を使ってそっとすくいます。
【主食】電子レンジで簡単チャーハン
電子レンジで作る簡単チャーハンは覚えておくと便利。ご飯は炊きたてか温かいものを使いましょう。
©Eレシピ
調理時間：15分
カロリー：524Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター 金丸 利恵
材料（2人分）ご飯 (炊きたて)茶碗大盛り2杯分
卵 1個
白ネギ 10cm
白ネギ (青い部分)10cm
シラス干し 大さじ2
干し桜エビ 大さじ1
ゴマ油 大さじ2
オイスターソース 大さじ1
しょうゆ 小さじ1
塩 少々
粗びき黒コショウ 少々
【下準備】卵はお茶碗位の大きさの耐熱容器に入れ、割りほぐす。白ネギと青い部分はみじん切りにする。
©Eレシピ
【作り方】1. 溶き卵が入った耐熱容器を、ラップをしないで電子レンジで30秒加熱する。取り出してかき混ぜ、さらに30秒加熱する。かき混ぜてそぼろ状にする。
©Eレシピ
小さな泡立て器で混ぜると綺麗なそぼろができます。
2. 耐熱容器に白ネギ、青い部分、シラス干し、干し桜エビを入れ、上からゴマ油を回しかける。ラップをせず電子レンジで1分間加熱する。
©Eレシピ
3. (2)にご飯とオイスターソース、しょうゆを入れ、混ぜ合わせる。さらに電子レンジで1分間加熱する。
©Eレシピ
冷ご飯を使う場合は、あらかじめ温めておきましょう。
4. (3)に(1)の卵と、塩少々を加え、全体的に混ぜ合わせる。最後に電子レンジで2分間加熱する。器に盛り、粗びき黒コショウをかける。
©Eレシピ
【副菜】キャベツとスナップエンドウの中華サラダ
同じ鍋で具材を順番にゆでていきます。それぞれちょうど良いゆで具合を見つけてください。
©Eレシピ
調理時間：10分+焼く時間
カロリー：93Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター 金丸 利恵
材料（2人分）キャベツ 2枚
スナップエンドウ 12本 キクラゲ (乾燥)3g
カニ風味カマボコ 4本 ＜調味料＞
ショウガ (すりおろし)小さじ1/2
きび砂糖 小さじ1
酢 小さじ1
しょうゆ 小さじ2
ゴマ油 小さじ1
白ゴマ 少々
【下準備】スナップエンドウは両側の筋を引く。キクラゲは水に漬けてもどす。カニ風味カマボコは細くほぐす。
©Eレシピ
【作り方】1. 鍋に湯を沸かしてキャベツをゆで、柔らかくなったら取り出して粗熱を取る。同じ鍋でスナップエンドウをゆでて取り出す。最後にキクラゲをゆでて水気をきる。
©Eレシピ
一つの鍋で茹でることで時間短縮になります。
2. キャベツは幅1cmの短冊切りにし、絞って水気をきる。スナップエンドウは斜め半分に切る。キクラゲはせん切りにする。
©Eレシピ
3. ボウルに＜調味料＞の材料を入れて混ぜ合わせる。カニ風味カマボコと(2)を加え、混ぜ合わせる。器に盛り、白ゴマを振る。
©Eレシピ
ゴマ油以外の材料を混ぜ合わせてから、最後にゴマ油を入れると砂糖が溶けやすいです。