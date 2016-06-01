「Dyson V12 Detect Slim Absolute」Amazon限定（SV46 ABL EX AM）

Amazonにて、ダイソンのコードレス掃除機が特別価格で販売されている。期間は5月4日23時59分まで。

今回、パワフルで小型なHyperdymiumモーターを備え、高機能LEDとオートモードを搭載した「Dyson V12 Detect Slim Absolute」のAmazon限定モデル（SV46 ABL EX AM）や、2つのウェットローラーを搭載し、乾いたゴミだけでなく液体や皮脂汚れの水拭きにも対応する「Dyson WashG1」のAmazon限定モデル（WR01 AM）、最長60分の連続運転可能で、さまざまな床や寝具、車内の掃除などでも使用できる1台3役の掃除機「Dyson V12 Origin」のAmazon限定モデル（SV49 OR）などがラインナップ。それぞれ期間中、割引価格で提供される。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっていることを確認のうえ購入いただきたい。

「Dyson V12 Detect Slim Absolute」Amazon限定（SV46 ABL EX AM）

「Dyson WashG1」Amazon限定（WR01 AM）

「Dyson V12 Origin」Amazon限定（SV49 OR）