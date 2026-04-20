この記事をまとめると ■4速MTの軽自動車を輸送する手伝いに従事 ■高速道路ではスピードが出ないため危険なシーンが何度かあった ■トラックも速度が出ないクルマなのでトラックドライバーの苦労がわかった

４速MTの軽自動車に乗って高速道路を230km走破

高速道路を使って東京から長野へ向かっているときのことだった。「ああ、これがトラックドライバーの苦労か」と何回も感じることがあった。普段から高速道路を使う機会が多い筆者だが、この日ばかりは非常にストレスが溜まる走行となった。その理由は運転しているクルマが古めの軽バンだったからだ。

知り合いに頼まれて、中古で買ったそのクルマを230km離れた場所まで運ぶことになったのだが、選んだルートは中央自動車道。走ったことのある人であればおわかりだろうが、中央自動車道は起伏も激しくカーブが多いことでも有名な高速道路だ。普段であればこの距離を通過するのに3時間半ほどで到着するのだが、その日かかった時間は約4時間半。通常よりも1時間ほど多くかかっているが、それでも途中ほとんど休憩を取らず走り抜けた結果なので、かなりのローペースといえる。

いつもより時間がかかった理由は運転しているクルマにあると先ほどいったが、先にそのクルマのスペックについて触れておこう。長野までの旅を共にしたのは2002年式のスバル・サンバー。走行距離は12万kmを超え、おまけにマニュアルだった。もちろんクルマを届けるだけなので荷物はなにも載っていない。そして料金所を過ぎた直後から、苦行ともいえる長いドライブが始まったのだった。

スマートICを通過した直後の緩やかな上り坂でも、アクセル全開でないとあっという間に速度が落ちてしまう。おまけに4速マニュアルという地獄のような仕様なので、各ギヤで上まで引っ張らないと流れに乗って加速することすらままならなかった。

それでもどうにかこうにか本線へと合流したわけだが、ここから先も気を抜ける瞬間は一時もなかった。それは後続車両を気にしながらバックミラーを凝視し続けなければならなかったからだ。つまりはこういうことだ。「とにかくスピードが出ない！」。ただでさえ非力な軽バンにとって、アップダウンの激しい中央自動車道はかなりハードなシチュエーションだといえる。

これほどまでに非力で遅いクルマで高速道路を走ったことがなかったため、まずどの車線をキープしていればいいのか、それすらわからなかった。追い越し車線は論外だが、通常の走行車線では当然後ろからやってくる普通乗用車にすぐ追いつかれてしまう。かといって一番左側の車線を走ったとしても、空荷のトラックが想像以上の速さで追いついてくる。

トラックドライバーからすれば「なんでそんなにノロノロ走ってるんだ」ということになるのだろうが、こちらは4速全開、もちろんアクセルはベタ踏みだ。とにかく前後左右にいるクルマをすべて気にしながら走るのは非常にストレスがかかる。まわりに迷惑をかけてはいけないと思うのだが、クルマの性能を考えるとそれ以上どうしようもない。このときにふとスピードメーターを確認すると、針は70km/hを指していた。さすがに高速道路、それも空いている状態での70km/hは逆に危険なのではなかろうか。

そう思いギヤを3速に落とす。エンジンはうなりを上げながらも、わずかながら巡航速度を上げることができた。多少上り坂だったせいもあり、それでも走行している速度は80km/h程度。いつ後ろからクラクションを鳴らされるかとヒヤヒヤしながらの走行になった。

遅いクルマに乗ったからこそわかるトラックドライバーの苦労

こんな状態でしばらく走ると山間部に差し掛かり、登坂車線が見えてきた。ここは迷わず一番左に寄って速いクルマをやり過ごすのがセオリーだろうが、100km/hも出ない軽自動車ではこれもまたひと苦労なのだ。

登坂車線に移るためにハンドルを少しでも切ると、それだけでみるみるうちにスピードが落ちてくる。登坂車線にたどり着くころには、ピッタリとトラックに背後につかれているという状態を何回も繰り返した。

普段はあまり考えずに高速道路を走っているし、遅いトラックがいるときは心のどこかで邪魔だなと思っていたのは確かだった。しかしこうしてトラックと同じぐらい、いやそれよりも少し遅いクルマで高速道路を走ってみると、それがいかに神経を使うことなのかよく理解できた。真っ直ぐな道や上り坂はともかく、もっとも筆者を悩ませたのは平坦な場所で他車を追い抜く瞬間だった。

乗っているクルマがいくら遅いとしても、長い道中では他車を追い抜くというシーンがたびたび訪れる。そのとき、一瞬でも追い越し車線へ移動するわけだが、これがもっとも気を使う。その理由は速度差があまりないため、追い抜くクルマの前に出るまでに非常に時間がかかるからだ。

ここでちょっと考えてほしい。高速道路でトラック2台が並走している姿を見たことがあるだろう。後ろから何も知らずに見ていると、わざと並んで走り、後続車の邪魔をしているように見えるかもしれない。しかしそうではなく、何らかの理由で追い越しをかけたとき、あまり速度差がないため、どうしても並走時間が長くなってしまうのだ。

トラックにもスピードリミッターが設定されているため、最高速度はほぼ同じ。この状態で追い抜きをするのだから、2車線を塞いでしまうのは当たり前なのかもしれない。

これは簡単に100km/h以上出る乗用車に乗っているとなかなか理解できないかもしれないが、スムースに追い抜きたいがなかなかそれができないというジレンマがそこにはある。

「じゃあ追い越す時間がかかるなら、1回速度を落として後続車に道を譲ればいいのではないか」と考えるかもしれないが、それはまったく現実的ではない。なぜなら遅いクルマは加速も悪いからだ。再加速に時間を要するのだから、なるべく速度を落としたくないと思うのは当たり前だろう。その結果、多少並走時間が長くなっても、アクセルを踏み続けたほうが最終的にはスムースに追い抜けるということになるのだ。

普段から長距離移動には慣れている筆者ではあったが、今回の移動は本当に気疲れするものであった。目的地に到着し一般道へ下りたとき、これほど安心したことはない。これで後ろのクルマを気にすることはないんだ、と。

ここでもう一度、今回の高速走行を振り返ってみよう。

・加速が悪い ・スピードが出ない ・1回速度が落ちるともとに戻るまで非常に時間がかかる ・上り坂ではハンドルを切るだけでも勝手に減速していく ・明らかにまわりの流れについていけない ・追い越したくても速度差がないため並走時間が長くなる ・まわりの流れと合わせるためにはそれなりの注意力を保って運転し続けなければならない

これだけのネガティブな要素が詰まった運転というのはなかなかないだろう。こうした状況とまったく同じとはいわないが、少なくとも似たような状況でトラックは運転しているということを考えると、やはりプロのトラックドライバーの判断能力や運転技術は高いといわざるを得ない。

その仕事の性質上、スケジュールに則って走っているトラックドライバーが高速道路でわざとのろのろ走る意味はあまりない。

アクセルを踏めばスっと加速する乗用車からしてみれば、トラックが邪魔だと感じることはあるだろうが、このような事実があるということを理解した上で、物流を支えるために24時間走り続けるトラックを応援していただきたい。