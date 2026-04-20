これまでにさまざまな商品をテストし、忖度なしの本音で評価してきた人気雑誌『LDK』の編集長が、「無印良品」で注目しているアイテムのリストを大公開。何年もリピートして買い続けている日用品や、今話題のスキンケア商品など、リアルなおすすめを教えてくれました。

冷凍食品は必ずチェック！人気商品も試したい

暮らしにまつわるあらゆるものをその道のプロや読者の目線で多角的にテストし、よい商品やサービスを忖度なしで本音調査する雑誌『LDK』。

【写真】「無香料なのがうれしい」無印良品の柔軟剤

編集長の高橋咲彩さんは、無印良品の魅力を「デザインと機能を兼ね備えた収納用品は、やや高価でも間違いないと『LDK』読者にも人気。食品や日用品、雑貨類はアイデア商品も多く、バラエティショップで掘り出し物を探すような楽しさも」と話します。

●高橋さんの「無印良品」注目＆リピ買いリスト

そんな高橋さんが無印良品でリピ買いしているのは、柔軟剤やキッチン用品など。

「最近はお店に行くと、必ず冷凍食品をチェック。新商品も豊富でほかでは出合えない味も多いので、お試し買いもよくします」（高橋さん、以下同）

＜無印良品の買い物リスト＞

・植物由来の柔軟成分 香りの付かない柔軟剤 \499

・蓋をしたままレンジで使える フードコンテナ \199

・上質紙 フラットに開くノート \650

・インテリアフレグランスオイル グリーン \2290

・シリコーン 調理スプーン スモール \390

・婦人 足なり直角 履き口やわらかレーヨン混 薄手ショート丈靴下（ロゴなし） \390

・すぐ使える 緑の野菜 \290

・ふわもちサンド あずきクリーム \350

・かしわめしのおこわおにぎり \590

・再生ポリプロピレン入り 折りたたみコンテナ 窓付 20L 半透明／ホワイトグレー \2190

・発酵導入エッセンスパッド \1490

リピ買い商品1：柔軟剤

「ここ数年はこれしか使っていないほど、愛用しています。誌面でも無香料タイプのテストで何度も最上位に」

・植物由来の柔軟成分 香りの付かない柔軟剤 450mL ￥499

※ 店舗により在庫状況が異なります

リピ買い商品2：フードコンテナ

『LDK』の保存容器のテストで、色移り・使いやすさが高評価で1位に。

「価格や洗いやすさも大満足」

・蓋をしたままレンジで使えるフードコンテナ 長方形 約400mL 3個入り ￥199

気になる商品1：折りたたみコンテナ

荷物の運搬に使われる業務用折りたたみコンテナ。

「サイズ感や窓つきであることの実用性を試したいです」

・生ポリプロピレン入り 折りたたみコンテナ 窓付 約幅37×奥行27×高さ27.7cm ￥2190

気になる商品2：発酵導入エッセンスパッド

「一時店頭から消えたほど人気なので、どれだけいいのか気になります。めんどくさがりな私に合っていそう」

・発酵導入エッセンスパッド 丸型タイプ 117mL 50枚入り ￥1490

※この特集で紹介したアイテムは、撮影時（2026年1月6日）に各店舗で発売されていたアイテムです。本誌発売時には、仕入れ状況によって同じアイテムがない場合や、商品価格が変更になったり、すでに販売終了している可能性もありますのでご了承ください

※サイズはとくにお断りのない場合は、縦×横の順に表記しています