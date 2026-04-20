【2026春】ドラマ化作品の原作コミック・小説をご紹介！【Amazon Kindle】
春ドラマが今年も豊作！Amazonが提供する電子書籍サービス「Kindleストア」では、今期ドラマ原作の品ぞろえも充実している。ドロドロとした愛憎渦巻く恋愛ドラマに、プロが輝くお仕事ドラマも！本記事では、今期ドラマ一覧を紹介！作品によってはオトクに読めるものもあるので、ぜひ原作も履修して作品により深く触れてみてはいかがだろうか。
DINKsのトツキトオカ
■さばの缶づめ、宇宙へいく
「宇宙食、作れるんちゃう?」
はじまりは生徒の一言だった。
数々の困難をのりこえる大気圏突破ノンフィクション!
地域の名産「よっぱらいサバ」の缶づめが、宇宙へ旅立った! そこには12年にわたる物語があった。一筋縄ではいかない開発、学校統廃合の危機。葛藤の中で一人一人が力を合わせたとき、宇宙への扉が開いた──。
■DINKsのトツキトオカ 「産まない女」はダメですか？
「子どもは無理、私は“母親”になりたくないから…」
金沢アサ、哲也夫婦は【DINKs】。
共働きで子どもを意識的に作らない、持たない夫婦。
結婚して3年たつが、その考えは変わらなかった。
■スモークブルーの雨のち晴れ
危うい夜遊びをしていた朔太郎を助けたのは、
元同僚でNo.1の売上を誇ったライバル・久慈静。
8年ぶりに再会した久慈は
嫌味な性格はそのままだが、気だるげな長髪姿で
なぜか翻訳の仕事をしていて――。
■コンビニ兄弟―テンダネス門司港こがね村店―
あなたの心、温めます。九州だけに展開するコンビニチェーン「テンダネス」。その名物店「門司港こがね村店」で働くパート店員の日々の楽しみは、勤勉なのに老若男女を意図せず籠絡してしまう魔性のフェロモン店長・志波三彦を観察すること。なぜなら今日もまた、彼の元には超個性的な常連客（兄含む）たちと、悩みを抱えた人がやってくるのだから……。コンビニを舞台に繰り広げられる心温まるお仕事小説。
■100日後に別れる僕と彼
偽りの恋愛を演じる同性愛カップルと、その姿を追う女性デイレクターの記録
性的少数者のためのパートナーシップ宣誓制度について受けたインタビューが、萌えるとSNSで注目を集める春日佑馬と長谷川樹の同性カップル。そんなふたりに、同棲生活を延べ100日撮影するドキュメンタリー取材の依頼が舞い込み、同性愛者への理解を広めたい佑馬はそれを受諾する。しかし佑馬と樹は実質的に破局していた。佑馬は樹を説得し、ふたりはカメラの前では仲の良い恋人を演じることに。そんなことを知る由もない制作会社のディレクター茅野志穂は、ありのままの彼らを記録しようと意気込むが……。愛を撮る者、愛を偽る者、愛を捨てきれない者。様々な想いが交錯する100日間の幕が上がる。
■月夜行路
45歳の誕生日、家族を捨てた。
冷えきった夫との関係や子どもとの生活に孤独感を募らせていた沢辻涼子は、我慢の糸が切れたある日、家出を決行する。飛び出した夜の街で出会ったのは、怜悧で美しい文学オタクのバーのママ、野宮ルナ。
ルナに自分が抱える報われなさの正体が「大学時代の元彼」であることを言い当てられた涼子は、彼女と二人で元彼を探すため大阪へ旅に出ることに……。元彼探しが難航する中、次々と事件に巻き込まれる二人は、無事に想い人と再会できるのか――。
■サレタ側の復讐〜同盟を結んだ妻たち〜
「復讐同盟を結成しない？」サレ妻3人の復讐劇が、今始まるー…。結婚3年目である主婦の奈津子は、態度の大きい夫・義隆との日々に擦り切れていた。毎日何かと文句をつけられては謝り、こんな毎日から抜け出したいと願っていた。しかし一人で生きていく自信も経歴もない。ただこのまま歳を重ねていくのかと思っていたある日、家族旅行のキャンセルで家へ戻ると夫の不倫現場を目撃してしまう。いてもたってもいられず家を飛び出す奈津子。突然大学時代の友人に呼び出され向かうとー…。
■警視庁文書捜査官
警視庁捜査第一課文書解読班──文章心理学を学び、文書の内容から記述者の生まれや性格などを推理する技術が認められて抜擢された鳴海理沙警部補が、右手首が切断された不可解な殺人事件に挑む。
■あざとかわいいワタシが優勝
私はかわいい。だって男の人はみーんな“かわいいワタシ”に夢中になるから。それはどこへ行ってもかわらないし、もはや社会の常識じゃない？
モテ無双な人生を歩んできたあざとかわいい女子の琴音の前に、上級あざとかわいい女子のなず奈が現れる。何をしても、どんな時でも、全部なず奈に持っていかれて焦る琴音。あれ、あのイケメン先輩も…！？なんで！？こんなこと今までなかったのに〜！
しかし、なず奈も琴音だけは侮れないと感じており…あざとかわいいVSあざとかわいいバトルが勃発！
■今夜、秘密のキッチンで
地方局のアナウンサー・あゆみはスポンサー企業の社長との結婚を機に引退して専業主婦に。パントリーにしか居場所がない日々に疲弊し次第にお酒に溺れる様になったあゆみだが、ひょんなことから出会った年下のイタリアンシェフ・Keiが作る優しい味わいの料理に、少しずつ本来の自分を取り戻していく──。モラハラ夫に制裁は下るのか!?あゆみとKeiの想いの行方は？華やかな結婚生活の裏側を取り巻く人間関係から眼が離せない──！
■よかれと思ってやったのに 男たちの「失敗学」入門
男と女の「すれ違い」の背景がわかる
快適なコミュニケーションのための処方箋！
恋バナ収集ユニット「桃山商事」の代表をつとめる著者はこれまで1200人以上の失恋話や恋愛相談に耳を傾けてきました。女性からのお悩みに頻出するのが、不可解な言動を無自覚にくり返す男性たちのエピソード。
人の話を聞かない、謝らない、すぐに不機嫌になる、話し合いができない……彼女たちをイライラモヤモヤさせている「男性のあるある行動」を20のテーマに分類、背景を丁寧にひも解くことで見えてくる「オトコらしさ」の問題点とは？
「わかり合えない」を乗り越えて歩み寄るためのヒントが詰まった必読書！
■惡の華
ボードレールを愛する、文学少年・春日高男（かすが・たかお）。ある日、彼は、放課後の教室に落ちていた大好きな佐伯奈々子（さえき・ななこ）の体操着を、思わず盗ってしまう。それを、嫌われ者の少女・仲村佐和（なかむら・さわ）に見られていたことが発覚!! バラされたくない春日に、彼女が求めた“契約”とは……!? 話題沸騰!! 奇才・押見修造が描く背徳的純愛ストーリー！
■フェイクファクトリップス
高校時代からのライバルで、営業部同期の良と全。
成績から始まり、勉強・スポーツ・バレンタインチョコの数まで何かと競ってきたふたりは就職先で偶然再会し、忘れかけていた闘争心がよみがえり同期となった今でも次から次へと新たな勝負をする日々。
負け続きの全が今日も良の飲みに付き合わされていると、恋愛経験の話になりいつものごとく言い合い勃発！
成り行きで“抜き合い勝負”をすることになるが更には挿入にまで発展♂
それだけでは収まらず、負けず嫌いの性格のせいで引くことができないふたりの新たな勝負はなんと「先に落とした方が勝ち」で――！？！？！？
■るなしい
火神の子として生きる高校生、るな。
かつて火神の子であり、鍼灸院を経営する祖母、「おばば」と一緒に暮らしている。
鍼灸院では火神の子であるるなの血が入ったモグサを使い、「自己実現」を売っている。いわゆる信者ビジネスである。
るなは「宗教の人」としてクラスでいじめられるが、唯一の理解者であるスバルとは良い友人関係を築いている。
■その天才様は偽装彼女に執着する
「今日から、恋人契約も追加で」
社内恋愛中の恋人に浮気され、嫌がらせの末退職することになった星野 凛(ほしの りん)は、29歳にして彼氏ナシ・職ナシ・未来ナシの崖っぷちに。
そんなある日、兄に紹介されたのは「帰国子女の凄腕天才プログラマー」若月 郁(わかつき いく)の期間限定の家事代行業。
美形だけど口を開けば失礼な言動、おまけに人間不信で他人を寄せ付けない雰囲気の郁。
だけど凛のことはなぜか気に入ったようで…!?
孤高の天才プログラマー×世話焼き不憫女子の《契約関係》から始まる溺愛ラブ、スタート!
■あの夜、社長の子供を授かりました
アパレルEC企業に勤める栞里は、付き合って3周年の日に恋人・恵一に浮気され、別れを告げられる。失意の中、バーで出会った一人の男性。栞里は彼の真摯な態度に絆され、一夜を共に過ごしてしまう。もう二度と会わないものと思っていたが――なんと彼は、栞里たちの会社の新社長として現れる。さらに、あの一夜のせいで彼の子を――！？
■ディープリベンジ ー顔を捨てた家政婦ー
事故によって長い間意識を失っていた望美を待っていたのは、「子供は死産し、夫が結婚した」という絶望だった。それでも前を向いて生きていこうと思う望美だが、実は事故は元夫と結婚相手が仕組んだものでーー…!?真実を知った望美は復讐を決意し、顔と名前を変え、彼らの家政婦として働くことに。裏切り者の元夫、傲慢な略奪女、そしてその愛人 …。一人残らず地獄に突き落とす、望美の「ディープリベンジ」が幕を開ける。【「ディープリベンジ-顔を捨てた家政婦-」を再編集したものになります。重複購入にご注意ください。】
■余命3ヶ月のサレ夫
建築家の葵（29歳）は、妻の美月（28歳）と3年前に結婚。
一人息子の蓮も授かり幸せな毎日を過ごしてたが…、すい臓癌で余命3ヶ月の宣告を受ける。
妻子のために闘病を決意する葵だが、愛する美月は金持ち社長と不倫中だった…！？
■孤独のグルメ
個人で輸入雑貨商を営む主人公・井之頭五郎が一人で食事をするシチュエーションを淡々と描くハードボイルド・グルメマンガ。井之頭五郎は、食べる。それも、よくある街角の定食屋やラーメン屋で、ひたすら食べる。時間や社会にとらわれず、幸福に空腹を満たすとき、彼はつかの間自分勝手になり、「自由」になる。孤独のグルメ―。それは、誰にも邪魔されず、気を使わずものを食べるという孤高の行為だ。そして、この行為こそが現代人に平等に与えられた、最高の「癒し」といえるのである。
■横浜ネイバーズ
横浜・中華街、四川料理の名店「翠玉楼」は来月で閉店を迎える。
いずれはオーナーの座を継ぐつもりでいたロンこと小柳龍一は当てが外れ、毎日することもなく、ぶらぶらと暇を持て余していた。
二十歳を超えたからって、まだ将来なんて決められない。そんな働く気も夢も、何もない彼の元に次々と厄介事が持ち込まれる。
それはロンが〈山下町の名探偵〉と呼ばれていたからだ。
「何も手にはもっていないけれど、それでも」──大きな共感を集める等身大のヒーローが誕生!
※本ページで紹介する情報は、2026年4月20日17時現在のものです。
DINKsのトツキトオカ
■さばの缶づめ、宇宙へいく
はじまりは生徒の一言だった。
数々の困難をのりこえる大気圏突破ノンフィクション!
地域の名産「よっぱらいサバ」の缶づめが、宇宙へ旅立った! そこには12年にわたる物語があった。一筋縄ではいかない開発、学校統廃合の危機。葛藤の中で一人一人が力を合わせたとき、宇宙への扉が開いた──。
■DINKsのトツキトオカ 「産まない女」はダメですか？
「子どもは無理、私は“母親”になりたくないから…」
金沢アサ、哲也夫婦は【DINKs】。
共働きで子どもを意識的に作らない、持たない夫婦。
結婚して3年たつが、その考えは変わらなかった。
■スモークブルーの雨のち晴れ
危うい夜遊びをしていた朔太郎を助けたのは、
元同僚でNo.1の売上を誇ったライバル・久慈静。
8年ぶりに再会した久慈は
嫌味な性格はそのままだが、気だるげな長髪姿で
なぜか翻訳の仕事をしていて――。
■コンビニ兄弟―テンダネス門司港こがね村店―
あなたの心、温めます。九州だけに展開するコンビニチェーン「テンダネス」。その名物店「門司港こがね村店」で働くパート店員の日々の楽しみは、勤勉なのに老若男女を意図せず籠絡してしまう魔性のフェロモン店長・志波三彦を観察すること。なぜなら今日もまた、彼の元には超個性的な常連客（兄含む）たちと、悩みを抱えた人がやってくるのだから……。コンビニを舞台に繰り広げられる心温まるお仕事小説。
■100日後に別れる僕と彼
偽りの恋愛を演じる同性愛カップルと、その姿を追う女性デイレクターの記録
性的少数者のためのパートナーシップ宣誓制度について受けたインタビューが、萌えるとSNSで注目を集める春日佑馬と長谷川樹の同性カップル。そんなふたりに、同棲生活を延べ100日撮影するドキュメンタリー取材の依頼が舞い込み、同性愛者への理解を広めたい佑馬はそれを受諾する。しかし佑馬と樹は実質的に破局していた。佑馬は樹を説得し、ふたりはカメラの前では仲の良い恋人を演じることに。そんなことを知る由もない制作会社のディレクター茅野志穂は、ありのままの彼らを記録しようと意気込むが……。愛を撮る者、愛を偽る者、愛を捨てきれない者。様々な想いが交錯する100日間の幕が上がる。
■月夜行路
45歳の誕生日、家族を捨てた。
冷えきった夫との関係や子どもとの生活に孤独感を募らせていた沢辻涼子は、我慢の糸が切れたある日、家出を決行する。飛び出した夜の街で出会ったのは、怜悧で美しい文学オタクのバーのママ、野宮ルナ。
ルナに自分が抱える報われなさの正体が「大学時代の元彼」であることを言い当てられた涼子は、彼女と二人で元彼を探すため大阪へ旅に出ることに……。元彼探しが難航する中、次々と事件に巻き込まれる二人は、無事に想い人と再会できるのか――。
■サレタ側の復讐〜同盟を結んだ妻たち〜
「復讐同盟を結成しない？」サレ妻3人の復讐劇が、今始まるー…。結婚3年目である主婦の奈津子は、態度の大きい夫・義隆との日々に擦り切れていた。毎日何かと文句をつけられては謝り、こんな毎日から抜け出したいと願っていた。しかし一人で生きていく自信も経歴もない。ただこのまま歳を重ねていくのかと思っていたある日、家族旅行のキャンセルで家へ戻ると夫の不倫現場を目撃してしまう。いてもたってもいられず家を飛び出す奈津子。突然大学時代の友人に呼び出され向かうとー…。
■警視庁文書捜査官
警視庁捜査第一課文書解読班──文章心理学を学び、文書の内容から記述者の生まれや性格などを推理する技術が認められて抜擢された鳴海理沙警部補が、右手首が切断された不可解な殺人事件に挑む。
■あざとかわいいワタシが優勝
私はかわいい。だって男の人はみーんな“かわいいワタシ”に夢中になるから。それはどこへ行ってもかわらないし、もはや社会の常識じゃない？
モテ無双な人生を歩んできたあざとかわいい女子の琴音の前に、上級あざとかわいい女子のなず奈が現れる。何をしても、どんな時でも、全部なず奈に持っていかれて焦る琴音。あれ、あのイケメン先輩も…！？なんで！？こんなこと今までなかったのに〜！
しかし、なず奈も琴音だけは侮れないと感じており…あざとかわいいVSあざとかわいいバトルが勃発！
■今夜、秘密のキッチンで
地方局のアナウンサー・あゆみはスポンサー企業の社長との結婚を機に引退して専業主婦に。パントリーにしか居場所がない日々に疲弊し次第にお酒に溺れる様になったあゆみだが、ひょんなことから出会った年下のイタリアンシェフ・Keiが作る優しい味わいの料理に、少しずつ本来の自分を取り戻していく──。モラハラ夫に制裁は下るのか!?あゆみとKeiの想いの行方は？華やかな結婚生活の裏側を取り巻く人間関係から眼が離せない──！
■よかれと思ってやったのに 男たちの「失敗学」入門
男と女の「すれ違い」の背景がわかる
快適なコミュニケーションのための処方箋！
恋バナ収集ユニット「桃山商事」の代表をつとめる著者はこれまで1200人以上の失恋話や恋愛相談に耳を傾けてきました。女性からのお悩みに頻出するのが、不可解な言動を無自覚にくり返す男性たちのエピソード。
人の話を聞かない、謝らない、すぐに不機嫌になる、話し合いができない……彼女たちをイライラモヤモヤさせている「男性のあるある行動」を20のテーマに分類、背景を丁寧にひも解くことで見えてくる「オトコらしさ」の問題点とは？
「わかり合えない」を乗り越えて歩み寄るためのヒントが詰まった必読書！
■惡の華
ボードレールを愛する、文学少年・春日高男（かすが・たかお）。ある日、彼は、放課後の教室に落ちていた大好きな佐伯奈々子（さえき・ななこ）の体操着を、思わず盗ってしまう。それを、嫌われ者の少女・仲村佐和（なかむら・さわ）に見られていたことが発覚!! バラされたくない春日に、彼女が求めた“契約”とは……!? 話題沸騰!! 奇才・押見修造が描く背徳的純愛ストーリー！
■フェイクファクトリップス
高校時代からのライバルで、営業部同期の良と全。
成績から始まり、勉強・スポーツ・バレンタインチョコの数まで何かと競ってきたふたりは就職先で偶然再会し、忘れかけていた闘争心がよみがえり同期となった今でも次から次へと新たな勝負をする日々。
負け続きの全が今日も良の飲みに付き合わされていると、恋愛経験の話になりいつものごとく言い合い勃発！
成り行きで“抜き合い勝負”をすることになるが更には挿入にまで発展♂
それだけでは収まらず、負けず嫌いの性格のせいで引くことができないふたりの新たな勝負はなんと「先に落とした方が勝ち」で――！？！？！？
■るなしい
火神の子として生きる高校生、るな。
かつて火神の子であり、鍼灸院を経営する祖母、「おばば」と一緒に暮らしている。
鍼灸院では火神の子であるるなの血が入ったモグサを使い、「自己実現」を売っている。いわゆる信者ビジネスである。
るなは「宗教の人」としてクラスでいじめられるが、唯一の理解者であるスバルとは良い友人関係を築いている。
■その天才様は偽装彼女に執着する
「今日から、恋人契約も追加で」
社内恋愛中の恋人に浮気され、嫌がらせの末退職することになった星野 凛(ほしの りん)は、29歳にして彼氏ナシ・職ナシ・未来ナシの崖っぷちに。
そんなある日、兄に紹介されたのは「帰国子女の凄腕天才プログラマー」若月 郁(わかつき いく)の期間限定の家事代行業。
美形だけど口を開けば失礼な言動、おまけに人間不信で他人を寄せ付けない雰囲気の郁。
だけど凛のことはなぜか気に入ったようで…!?
孤高の天才プログラマー×世話焼き不憫女子の《契約関係》から始まる溺愛ラブ、スタート!
■あの夜、社長の子供を授かりました
アパレルEC企業に勤める栞里は、付き合って3周年の日に恋人・恵一に浮気され、別れを告げられる。失意の中、バーで出会った一人の男性。栞里は彼の真摯な態度に絆され、一夜を共に過ごしてしまう。もう二度と会わないものと思っていたが――なんと彼は、栞里たちの会社の新社長として現れる。さらに、あの一夜のせいで彼の子を――！？
■ディープリベンジ ー顔を捨てた家政婦ー
事故によって長い間意識を失っていた望美を待っていたのは、「子供は死産し、夫が結婚した」という絶望だった。それでも前を向いて生きていこうと思う望美だが、実は事故は元夫と結婚相手が仕組んだものでーー…!?真実を知った望美は復讐を決意し、顔と名前を変え、彼らの家政婦として働くことに。裏切り者の元夫、傲慢な略奪女、そしてその愛人 …。一人残らず地獄に突き落とす、望美の「ディープリベンジ」が幕を開ける。【「ディープリベンジ-顔を捨てた家政婦-」を再編集したものになります。重複購入にご注意ください。】
■余命3ヶ月のサレ夫
建築家の葵（29歳）は、妻の美月（28歳）と3年前に結婚。
一人息子の蓮も授かり幸せな毎日を過ごしてたが…、すい臓癌で余命3ヶ月の宣告を受ける。
妻子のために闘病を決意する葵だが、愛する美月は金持ち社長と不倫中だった…！？
■孤独のグルメ
個人で輸入雑貨商を営む主人公・井之頭五郎が一人で食事をするシチュエーションを淡々と描くハードボイルド・グルメマンガ。井之頭五郎は、食べる。それも、よくある街角の定食屋やラーメン屋で、ひたすら食べる。時間や社会にとらわれず、幸福に空腹を満たすとき、彼はつかの間自分勝手になり、「自由」になる。孤独のグルメ―。それは、誰にも邪魔されず、気を使わずものを食べるという孤高の行為だ。そして、この行為こそが現代人に平等に与えられた、最高の「癒し」といえるのである。
■横浜ネイバーズ
横浜・中華街、四川料理の名店「翠玉楼」は来月で閉店を迎える。
いずれはオーナーの座を継ぐつもりでいたロンこと小柳龍一は当てが外れ、毎日することもなく、ぶらぶらと暇を持て余していた。
二十歳を超えたからって、まだ将来なんて決められない。そんな働く気も夢も、何もない彼の元に次々と厄介事が持ち込まれる。
それはロンが〈山下町の名探偵〉と呼ばれていたからだ。
「何も手にはもっていないけれど、それでも」──大きな共感を集める等身大のヒーローが誕生!
※本ページで紹介する情報は、2026年4月20日17時現在のものです。