【あの人は今こうしている】

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浅岡雄也さん（FIELD OF VIEWボーカル／57歳）

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1990年代のバンドブームのなかで、「突然」「君がいたから」「DAN DAN 心魅かれてく」などのヒット曲を生んだ4人組バンド「FIELD OF VIEW（FOV）」。ポカリスエットのCMで流れた「♪突然の風に吹かれて〜」という爽やかな歌声を覚えている人も多いだろう。ボーカルの浅岡雄也さんは今何をしているのか。

「子どもの頃からこの辺りに住んでいたので、FOVを2002年に解散した後、都心から戻ってきました」

京王線のとある駅から徒歩5分のカフェで会った浅岡さん。実家は西調布駅からほど近いとんかつ店「とんかつ ひで」。店を手伝うこともあるそうだが、本職は今も音楽だ。

「22歳ごろから、ずっと音楽だけで食べてきました。FOV解散後はソロで活動し、新曲をリリースしたりライブをしたりしてきました。正直、全然売れませんでしたけど（笑）」

6年前、メンバーと再び集まりFOVを再始動。30周年となった昨年は新曲「キミガスキダ」を発表し、この3月には「ララララ〜次のForever〜」をリリースした。5月には東京と大阪で記念ライブを予定している。

「今年からはソロ活動を少し抑えて、FOVに全振りします。同じ曲をソロとして出すより、FOVの曲として世に出した方が多くの人に聴いてもらえるので」

元のメンバーが再び集まれるということは、解散はケンカ別れではなかったのだろうか。

「そもそもFOVは、事務所に所属していた小田孝の音楽活動のために結成されたバンドでした。互いに信頼して活動していましたが、ヒットを出し続けなければならないという重圧が大きくて。最後は何をやっても売れなくなり、僕はうつ状態に。見かねた事務所から『君たちは解散だ』と言い渡された感がありました。売れるために作られたバンドだったので、そういう宿命だったのかもしれません」

厳しい世界だ。

「FOVの活動時は、都心の自宅にこもって歌を作り、スタジオでレコーディングして、たまにメディアに出るという生活を続けていました。でも嫌だったことは何もない。モテたいとか稼ぎたいとか、音楽以外の欲はなかったので、音楽で生活できていることに満足していました。父親から『お客さまのおかげでご飯が食べられるんだ』と言われて育ったので、FOVで売れたときもテングになることはありませんでした」

■ハイトーン・ボイスは健在。「たばこ1箱、酒も飲むけど、喉を痛めません」

ハイトーンボイスは健在で、90年代のFOVの楽曲も原曲キーのまま歌えるという。

「ケアは特にしていないんですけどね。たばこは1日1箱、酒もビールが好きでよく飲みます。それでも喉を痛めないのは、歌うことが天職なのかもしれません（笑）」

近年はテレビやラジオなどへの出演にも積極的だ。家族の反応はどうなのだろうか。ネット上には「30歳で会社員と結婚し息子が2人」といった情報も見られるが……。「へえ、そうなんですか（笑）。家族には『詳しいことをしゃべらないで』と言われているので、ご想像にお任せします（笑）」

さて、浅岡さんは高校在学中からバンド活動を始め、当時飛ぶ鳥を落とす勢いだった音楽事務所「ビーイング」の制作陣と出会い、94年、「view」のボーカルとしてデビュー。翌95年にFIELD OF VIEWへ改名した。「ZARD」の坂井泉水さん（享年40）が作詞、織田哲郎が作曲という黄金コンビによる「突然」や「君がいたから」などヒットを連発させた。

「おふたりには当時、一度もお会いしたことがありません。坂井さんとはスタジオですれ違ったことが一度あります。『きれいな人だなあ』と振り返ってしまうくらい透明感のある方でした」

「DAN DAN 心魅かれてく」はアニメ「ドラゴンボールGT」（フジテレビ系）、「渇いた叫び」はアニメ「遊☆戯☆王」（テレビ朝日系）のオープニング曲となった。日本アニメの海外人気の影響もあり、FOVの楽曲はiTunesの各国チャートで1位を記録するなど、現在も世界で聴かれている。

「ブラジルや中国に呼ばれて歌いました。サウジアラビアではドラゴンボールのテーマパークが建設予定らしく、公演の話もあるといいのですが、戦争でどうなるか……」

やはり平和が一番だ。

（取材・文=中野裕子）

▽浅岡雄也（あさおか・ゆうや）1969年1月25日、東京都出身。95年、4人組バンド「FIELD OF VIEW」のボーカルとしてデビュー。「君がいたから」「突然」「DAN DAN 心魅かれてく」「渇いた叫び」などのヒット曲を発表。2002年の解散後はソロ活動を続け、20年にFIELD OF VIEWを再始動。

■記念ライブ日程 5月22日=東京・港区「EX THEATER ROPPONGI」、5月31日=大阪・浪速区「なんばHatch」で開催予定。