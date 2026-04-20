■これまでのあらすじ

家族のために結婚を強いられた絵美。そうした事情に気づけなかった智也は「20年前に戻ってやり直したい」と自分を責めるが、遥は未来をどうするかが大事だと発破をかける。そして遥が絵美に「もう解放されていい」「怒っていい」と声をかけると、姉はついに…。



「私は…ずっと、怒ってた」姉ちゃんは、初めて本音を口にした。家族のためと、自分を納得させてきた。息子の真人は可愛いし、これでよかったんだと、言い聞かせてきた。

でも本当は--大学も辞めたくなかった。自分の人生を生きたかった。俺は、ただ謝ることしかできなかった。そんな俺をみて、姉ちゃんは、はっきりと言った。「もう戻らない」「もう自分を犠牲にしない」と。今度こそ、姉の味方になると決めた。遥も「もう絵美さんをひとりにはしません」と静かに応援してくれた。その頃、北見鋭斗のスマホは応答なし、応答なし、応答なし--が並んでいて…。イラスト:まりお(ウーマンエキサイト編集部)