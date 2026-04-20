【サンマルクカフェの日】毎月30日はチョコクロ 9個セットが30%オフの新キャンペーン誕生【毎月開催】

カフェ・チェーンのサンマルクカフェは、2026年4月30日より毎月30日を対象に「サンマルクカフェの日」を全国で開始する。

定番商品「チョコクロ」9個セットを通常価格から30%オフの1,570円（税込）で販売する取り組みで、初回は4月30日に実施する。

「サンマルクカフェの日」は、2025年11月から静岡県内店舗で先行導入され好評だったことを受け、全国でも導入される。サンマルクにちなみ「30日(サンマル)」に「チョコクロ9個(ク)」を組み合わせた施策として、月に1度のお得な機会を提供する。

「サンマルクカフェの日」キャンペーン画像、チョコクロの画像を見る

〈チョコクロ9個セットが30%オフの新キャンペーン誕生〉

「月末はちょっとやさしく“まるく”おわろう」をテーマに掲げ、日頃の利用客への感謝と新規顧客の来店促進を目的とする。

また同社は、「日常に一番近い街角カフェ」への進化を掲げ、2029年度までに370店舗体制を目指している。

〈キャンペーン概要〉

◆チョコクロ9個セット(通常税込2,250円前後)を30%オフの税込1,570円で販売

※価格は店舗により異なる場合あり

※数量限定、なくなり次第終了

◆開催日:毎月30日(初回は2026年4月30日)

◆実施店舗:一部店舗を除く全国のサンマルクカフェ

※一部店舗(ユニバーサル･シティウォーク店、関西国際空港店、その他一部の新規オープン店舗)では実施しない。

※初回開催日は、「ユニバーサル･シティウォーク店」、「関西国際空港店」、「サンマルクカフェ&茶 あべのキューズモール店」、「サンマルクカフェ ビバシティ彦根店」、「サンマルクカフェ イオンモール山形南店」ではキャンペーンを実施しない。