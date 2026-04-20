キム・ヨンデ、きょう入隊 丸刈り姿で「行ってきます！」 『ペントハウス』『流れ星』『親愛なるX』など出演

キム・ヨンデ、きょう入隊 丸刈り姿で「行ってきます！」 『ペントハウス』『流れ星』『親愛なるX』など出演