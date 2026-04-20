キム・ヨンデ、きょう入隊 丸刈り姿で「行ってきます！」 『ペントハウス』『流れ星』『親愛なるX』など出演
韓国の俳優キム・ヨンデがきょう20日、入隊。自身のインスタグラムを更新し、丸刈り姿を公開した。
【写真】丸刈り姿で「いってきます！」入隊したキム・ヨンデ
キム・ヨンデは「行ってきます！」のメッセージとともに、黒いTシャツを着ている丸刈り姿を3枚公開。髪を切る前の短髪姿も公開している。
この投稿にファンから「元気に帰ってきてね」「戻ってくるのを待ってるね」「元気で健康でいてね」「軍隊では体に気をつけて、健康でいてください」とエールが送られている。
公式サイトでは13日に、「キム・ヨンデは来る4月20日に、国防の義務を果たすべく入隊する予定です。入所当日は別途公式行事は行われず、訓練所への入所式は多くの軍将兵および家族が共にする場であるため、安全上の理由からファンの皆さまの現地訪問はお控えいただきますようお願い申し上げます。兵役の義務を誠実に果たし、より健康な姿で帰ってくるキム・ヨンデに、変わらぬ愛と応援をお願いいたします」と伝えていた。
キム・ヨンデは1996年3月2日生まれ。『ペントハウス』シリーズや『浮気したら死ぬ』などに出演し人気に。その後『流れ星』『禁婚令:朝鮮婚姻禁止令』、最近では「Disney+ （ディズニープラス）」のコンテンツブランド スターにて配信中の『親愛なるX』に出演している。
【写真】丸刈り姿で「いってきます！」入隊したキム・ヨンデ
キム・ヨンデは「行ってきます！」のメッセージとともに、黒いTシャツを着ている丸刈り姿を3枚公開。髪を切る前の短髪姿も公開している。
この投稿にファンから「元気に帰ってきてね」「戻ってくるのを待ってるね」「元気で健康でいてね」「軍隊では体に気をつけて、健康でいてください」とエールが送られている。
キム・ヨンデは1996年3月2日生まれ。『ペントハウス』シリーズや『浮気したら死ぬ』などに出演し人気に。その後『流れ星』『禁婚令:朝鮮婚姻禁止令』、最近では「Disney+ （ディズニープラス）」のコンテンツブランド スターにて配信中の『親愛なるX』に出演している。