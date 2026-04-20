東海道新幹線

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　２０日午後４時５３分頃、三陸沖で震度５強の地震を観測した影響で、東海道新幹線は東京―静岡駅間の上下線で一時運転を見合わせたが、午後５時７分頃、運転を再開した。

　一部の列車で遅れが出ているという。