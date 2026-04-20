【あすから】ヒョンビン、年下御曹司に キム・ソナとのラブコメ『私の名前はキム・サムスン』、放送スタート＜キャスト・あらすじ＞
俳優のキム・ソナ、ヒョンビンが主演する韓国ドラマ『私の名前はキム・サムスン』（ノーカット日本語字幕版／全16話／2005年）が、あす21日より「アジアドラマチックTV（アジドラ）」で放送される。（毎週月〜水曜 深0：00〜）
【場面ショット】フレッシュなヒョンビンが年下御曹司に…『私の名前はキム・サムスン』
同作は、恋人にフラれ、仕事もなくした年上のぽっちゃりパティシエと、生意気だけどカッコいい年下御曹司が織りなすロマンティック・ラブコメディー。ドジで愛らしいヒロイン像、結婚や恋愛にまつわる赤裸々なセリフが、女性たちの共感を呼び、“サムスン・シンドローム”と呼ばれる社会現象を巻き起こした大ヒット作。
2005年に韓国で放送され、最高視聴率50.5％を記録した同作。仕事をなくしたパティシエ、キム・サムスン（キム・ソナ）が、自分勝手で無愛想なジノン（ヒョンビン）と出会い、不思議な恋の歯車が回り出す…。
■あらすじ
イブの夜、3年間も尽くしてきた彼氏にフラれるサムスン（キム・ソナ）。仕事を失い恋にも破れた彼女の前に現れたのは、自分勝手で無愛想なジノン（ヒョンビン）だった。彼の経営するレストランで働き始めたサムスンだったが、ひょんなことからジノンと契約恋愛をすることに。年下で生意気だけどカッコいいジノンに、サムスンは少しずつ本気で惹かれていく。
■演出
キム・ユンチョル『品位のある彼女』『ケリョン仙女伝〜恋の運命はどっち!?〜』
■脚本
キム・ドウ『キツネちゃん、何しているの？』『私も花！』
■キャスト
キム・ソナ『品位のある彼女』『シークレット・ブティック』『赤い月青い太陽』
ヒョンビン『雪の女王』『シークレット・ガーデン』『愛の不時着』
チョン・リョウォン『魔女の法廷』『油っこいロマンス』『検事ラプソディ〜僕と彼女の愛すべき日々〜』
ダニエル・ヘニー『春のワルツ』『コンフィデンシャル：国際共助捜査』『魔法のランプにお願い』
【場面ショット】フレッシュなヒョンビンが年下御曹司に…『私の名前はキム・サムスン』
同作は、恋人にフラれ、仕事もなくした年上のぽっちゃりパティシエと、生意気だけどカッコいい年下御曹司が織りなすロマンティック・ラブコメディー。ドジで愛らしいヒロイン像、結婚や恋愛にまつわる赤裸々なセリフが、女性たちの共感を呼び、“サムスン・シンドローム”と呼ばれる社会現象を巻き起こした大ヒット作。
■あらすじ
イブの夜、3年間も尽くしてきた彼氏にフラれるサムスン（キム・ソナ）。仕事を失い恋にも破れた彼女の前に現れたのは、自分勝手で無愛想なジノン（ヒョンビン）だった。彼の経営するレストランで働き始めたサムスンだったが、ひょんなことからジノンと契約恋愛をすることに。年下で生意気だけどカッコいいジノンに、サムスンは少しずつ本気で惹かれていく。
■演出
キム・ユンチョル『品位のある彼女』『ケリョン仙女伝〜恋の運命はどっち!?〜』
■脚本
キム・ドウ『キツネちゃん、何しているの？』『私も花！』
■キャスト
キム・ソナ『品位のある彼女』『シークレット・ブティック』『赤い月青い太陽』
ヒョンビン『雪の女王』『シークレット・ガーデン』『愛の不時着』
チョン・リョウォン『魔女の法廷』『油っこいロマンス』『検事ラプソディ〜僕と彼女の愛すべき日々〜』
ダニエル・ヘニー『春のワルツ』『コンフィデンシャル：国際共助捜査』『魔法のランプにお願い』