栃木県の「あしかがフラワーパーク」で藤の花が満開に！ さまざまな花が咲き誇る「ふじのはな物語〜大藤まつり2026〜」が5/20まで開催中

昨年より1週間早い開花ラッシュ！ 「ふじのはな物語」で大藤やツツジが織りなす百花繚乱の春景色

栃木県・あしかがフラワーパークで開催中の春の一大イベント「ふじのはな物語〜大藤まつり2026〜」から、心躍る開花ニュースが到着しました！

今年は園のシンボルである大藤が昨年より1週間も早く満開へと到達。頭上から降り注ぐ圧巻の「藤のカーテン」が、来園者を幻想的な世界へといざないます。

大藤にとどまらず、うす紅藤やむらさき藤も揃って最盛期を迎えるなど、園内はまさに今が見頃のピークです。

さらに、これからの主役となる白藤の開花が進んでいるほか、ツツジやシャクナゲ、ルピナスといった彩り豊かな春の草花たちも見逃せません。

大藤の鑑賞は4月下旬頃までのお楽しみ。息をのむような百花繚乱の絶景を、この貴重なタイミングでぜひ堪能してください！

（以下、プレスリリースより）

あしかがフラワーパークの大藤が昨年より1週間早く見頃を迎えました！

『ふじのはな物語〜大藤まつり2026〜』2026.4.11（土）〜2026.5.20（水）開催

（株）足利フラワーリゾート（本社 栃木県足利市田中町906-13 代表 早川公一郎）が運営を行う、あしかがフラワーパークでは同園の象徴である『大藤』が見頃を迎えました。

見頃を迎え、藤のカーテンのような姿をご覧いただけます。

今後の天候次第ですが、大藤は4月下旬頃までお楽しみいただけると予想しております。

ツツジ、シャクナゲとともに百花繚乱の園内となっております。



※2026年4月20日（月）時点の開花状況

大藤：満開

うす紅藤：満開

むらさき藤：満開

白藤：見頃迎え始め

きばな藤：（早咲き）見頃 （遅咲き）開花



その他の見頃の花：ツツジ、シャクナゲ、ルピナス、ハナミズキ、ルピナス、オオデマリ など

※掲載の写真は全て2026年4月19日（日）撮影のもの