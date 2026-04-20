犬が嫌がる飼い主の行動5つ

犬が苦手に感じる行動は、必ずしも意地悪や失敗から起こるわけではありません。

むしろ、可愛がりたい、守りたいという気持ちが強いからこそ、つい犬の気持ちを置き去りにしてしまうことも。まずは、よくある行動を確認していきます。

1.急に触る・頭の上から手を出す

犬は突然体に触れられると驚きやすく、特に頭の上から手が伸びてくる動きに警戒しやすい傾向があります。人にとっては自然な撫で方でも、犬からすると「何をされるのか分からない」と感じてしまうことがあるのです。

触れるときは正面からいきなり手を出すのではなく、横や斜めからゆっくり近づき、まずは手のにおいを嗅がせるほうが安心しやすいでしょう。

2.顔を近づけすぎる・じっと見つめる

人にとって顔を近づけることや目を見ることは愛情表現になりやすいですが、犬にとっては圧を感じやすい行動でもあります。

とくに、じっと目を見つめ続けたり、顔を真正面から近づけたりすると、緊張や不快感につながることがあります。犬と視線を合わせるときは短めにし、やわらかく視線を外しながら接したほうが落ち着きやすいでしょう。

3.大声や甲高い声で叱る

怒鳴るような声や感情的な高い声は、犬を驚かせるだけでなく、何が悪かったのか分からないまま怖い印象を残しやすくなります。

その結果、「また怒られるかもしれない」と不安が強まり、行動が改善するどころか萎縮してしまうこともあります。注意したいときは短く低めの声で伝え、望ましい行動ができたときにはすぐ褒めるほうが、犬にはずっと分かりやすいでしょう。

4.休んでいるときや食事中にかまう

寝ているときに触られる、食べている最中に器を動かされるといった行為は、犬にとって落ち着ける時間を奪われる感覚につながりやすいものです。可愛いからつい触りたくなる気持ちは分かりますが、休息や食事の時間まで干渉されると、「この場所では安心できない」と感じてしまうことがあります。

犬がゆっくり休める“邪魔されない場所”を守ってあげることは、心の安定にもつながる大切な配慮といえるでしょう。

5.リードを強く引く・急に引っ張って制止する

散歩中のリードの張りは、犬にとって飼い主の緊張や不安がそのまま伝わりやすいサインになります。もちろん危険を避けるために制止が必要な場面もありますが、普段から強く引かれることが多いと、散歩そのものが落ち着かない時間になってしまいます。

日常の散歩では、できるだけリードをゆるめに保ち、落ち着いて歩けた瞬間を褒めてあげるほうが安心感を育てやすいでしょう。

今日からできる、愛犬にすべき配慮

犬が安心できる関わり方は、特別な技術が必要なわけではありません。毎日のちょっとした意識の積み重ねで、犬の表情や反応は少しずつ変わっていくものです。

触る前に合図して、犬の準備を待つ

いきなり手を出すのではなく、名前を呼ぶ、そっと近づく、手のにおいを嗅がせるなど、犬が「これから触られる」と分かる流れを作ることが大切です。

心の準備ができるだけでも、驚きや警戒はかなり減りやすくなります。

落ち着いた声とゆっくりした動きを意識する

犬は人の雰囲気にとても敏感です。声が穏やかで、動きがゆっくりしているだけでも、「この人のそばは安心できる」と感じやすくなります。

反対に、慌ただしい動きや強い口調は、それだけで緊張を招くことがあります。

休む時間を邪魔しない“安全基地”を作る

ベッドやクレート、落ち着ける一角など、「ここにいればそっとしてもらえる」と犬が思える場所を用意してあげましょう。

いつでも安心して離れていられる場所があると、犬の気持ちは安定しやすくなります。

散歩ではリードを通して安心感を伝える

散歩は単に歩くだけでなく、飼い主と外の世界をどう感じるかを学ぶ時間でもあります。

リードを必要以上に張らず、落ち着いて歩けたときに褒めることで、「外でも安心していい」と伝わりやすくなるでしょう。

まとめ

犬が嫌がる行動は、飼い主の愛情不足というより、「伝え方のズレ」から起きていることが多いです。急な接触や大声、休息の邪魔などを避けるだけでも、犬の表情はかなりやわらぎやすくなります。

大切なのは、犬のサインを見ながら、その子のペースにこちらが合わせていくこと。ちょっとした配慮の積み重ねが、愛犬との毎日をもっと心地よいものにしてくれるはずです。