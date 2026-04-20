目黒蓮がカナダから帰国し登壇！映画『SAKAMOTO DAYS』生中継付き舞台挨拶開催決定

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目黒蓮（Snow Man）が伝説の殺し屋・坂本太郎を演じる映画『SAKAMOTO DAYS』（4月29日公開）の舞台挨拶が、4月29日・30日に実施されることが決定した。

■目黒蓮ら“坂本商店メンバー”が集結

今回の舞台挨拶では、主演・目黒蓮が、本作のためにカナダから帰国し登壇する。

公開初日の4月29日には、目黒の他に、高橋文哉、上戸彩、横田真悠、戸塚純貴、吉本実由ら豪華キャスト陣が大集結。本作のメガホンを取った福田雄一監督も交え、映画の公開を盛大に祝う。撮影以来、坂本商店メンバーが一堂に会するのは本イベントが初。本編に登場する坂本ファミリーのような和気あいあいとしたイベントに期待しよう。

そして、4月30日の公開記念舞台挨拶は、目黒と共に、坂本（目黒）の相棒・朝倉シンを演じた高橋文哉が登壇。本作撮影前のアクション練習から固い信頼を築き、最強バディを組んだふたりのここでしか聞けないトークを届ける。

より多くの方々にこの特別な瞬間を届けるため、初日舞台挨拶、公開記念舞台挨拶の模様を全国の劇場で生中継することも決定。中継劇場の詳細については、映画公式サイトまで。

■入場者プレゼント配布決定

坂本商店のエプロンを身に纏っている目黒演じる「ふくよかな坂本」「スマートな坂本」の“元・最強の殺し屋”としての卓越した戦闘能力の高さを表現するようなダイナミックさと、二面性を併せ持つ坂本の魅力が両A面で切り取られたオリジナルクリアカード（メイン写真）が、全国の映画公開劇場で入場者プレゼントとして配布決定。

劇場へ足を運んだ人に向けて入場者プレゼント仕様にド派手なデザインが施されており、ここでしか手に入らないスペシャルな入場者プレゼントになっている。配布期間は、公開初日から5日間（4月29日～5月3日）となる。

■映画情報

『SAKAMOTO DAYS』

4月29日（水・祝）全国公開

原作：鈴木祐斗『SAKAMOTO DAYS』（集英社『週刊少年ジャンプ』連載）

出演：目黒蓮

高橋文哉 上戸彩

横田真悠 塩野瑛久 渡邊圭祐

桜井日奈子 安西慎太郎 ／ 戸塚純貴

八木勇征 生見愛瑠

北村匠海

小手伸也 加藤浩次 津田健次郎

脚本・監督：福田雄一

主題歌：Snow Man「BANG!!」

配給：東宝

(C)鈴木祐斗／集英社 (C)2026映画「SAKAMOTO DAYS」製作委員会

■関連リンク

映画『SAKAMOTO DAYS』作品サイト

https://skmtdays-movie.jp/