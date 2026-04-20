東京都八王子市のコンビニでサンドイッチを万引きしたとして窃盗容疑で逮捕され、不起訴処分となった元タレントの坂口杏里さん（35）が20日、水沢よしあ氏のTikTokの動画に登場。街頭インタビューを受け、財布内の現金を明かした。

水沢氏は19社経営の起業家でフォロワーは2・5万人。街角インタビューを展開しており、坂口さんが出演。今月14日も出演していた。

坂口さんは水沢氏から財布内の元気について聞かれ「1200円ぐらい」と告白。水沢氏が実際に財布内をチェックすると千円札は1枚もなく、小銭だけで1540円だった。水沢氏のSNSをフォローしているという理由で、水沢氏から現金の10倍となる1万5400円をプレゼントされ、坂口さんはショッピングに。好きな食べ物について聞かれると「サンドイッチ」と返答した。

そして2人はお店に。水沢氏から「今回はちゃんと買いましょうね」と言われ、坂口さんはプレゼントされた現金でサンドイッチを購入。さらに水沢氏から「もう悪いことしない？」と聞かれ、坂口さんは「うん」と返事をした。

坂口さんは16年10月にタレントからセクシー女優に転身し、17年9月に芸能界引退を表明。3月17日、八王子市のコンビニでサンドイッチ1個を盗んだとして現行犯逮捕された。

坂口さんの母、坂口良子さんは2012年にプロゴルファー尾崎健夫（72）と再婚。良子さんは13年3月に57歳で死去。

坂口さんは3月末にインスタグラムのストーリーズを更新し「義理のお父さん、プロゴルファー 尾崎建夫 と今すぐ連絡取りたい あわよくば 一緒に住みたい だれかこの声が届きますように。」（原文まま）と呼びかけ、話題となっていた。