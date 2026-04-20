岩下の新生姜とファミマ「鶏つくね串」が初コラボ シャキシャキ食感＆さっぱり風味仕立て
【モデルプレス＝2026/04/20】ファミリーマートでは、「岩下の新生姜（R）入り 鶏つくね串」を、4月21日（火）から全国のファミリーマート約16,400店にて数量限定で発売する。
【写真】岩下の新生姜コラボ仕様の鶏つくね串
ファミリーマートでは、これまでにも「いなり寿司」や「冷たいまま食べるチキン南蛮（新生姜入りタルタルソース）」など、岩下の新生姜（R）とコラボした商品を展開し、いずれも顧客より好評を博してきた。次なるコラボ商品が、ホットスナックの串物カテゴリーにおいて不動の人気No.1を誇る「鶏つくね串」。
素材に、ダイス状にカットした岩下の新生姜（R）を使用することで、鶏肉本来の旨みに生姜のさっぱりとした風味を加えた。つくねのふんわりとした食感と、シャキシャキとした新生姜の食感との対比が食欲を刺激してくれる。（modelpress編集部）
価格：175円（税込189円）
発売日：2026年4月21日（火）
販売地域：全国
※一部の地域および一部の店舗では取り扱いのない商品がある
【Not Sponsored 記事】
【写真】岩下の新生姜コラボ仕様の鶏つくね串
◆岩下の新生姜（R）×ファミマのコラボ再び
ファミリーマートでは、これまでにも「いなり寿司」や「冷たいまま食べるチキン南蛮（新生姜入りタルタルソース）」など、岩下の新生姜（R）とコラボした商品を展開し、いずれも顧客より好評を博してきた。次なるコラボ商品が、ホットスナックの串物カテゴリーにおいて不動の人気No.1を誇る「鶏つくね串」。
■岩下の新生姜（R）入り 鶏つくね串
価格：175円（税込189円）
発売日：2026年4月21日（火）
販売地域：全国
※一部の地域および一部の店舗では取り扱いのない商品がある
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