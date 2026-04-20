【涼宮ハルヒの憂鬱】TVアニメ20周年記念「#ハルヒ歌ってみた #ハルヒ弾いてみた #ハルヒ踊ってみた」開催決定！
『涼宮ハルヒの憂鬱』 TV アニメ 20 周年を記念した参加型企画「#ハルヒ歌ってみた #ハルヒ弾いてみた #ハルヒ踊ってみた」の開催が決定。企画対象楽曲のリリックMVが公開された。
＞＞＞各楽曲のジャケットをチェック！（写真4点）
女子高校生・涼宮ハルヒと同級生・キョンを中心に、学園コメディの枠組みにSF要素を融合させた独自の世界観を特徴とする、谷川流の小説を原作としたメディアミックス作品『涼宮ハルヒ』シリーズ。
全世界累計発行部数2000万部を超えるヒットを記録し、国内外で高い支持を獲得。2006年のTVアニメ『涼宮ハルヒの憂鬱』放送開始以降も長く愛され続け、2026年にはアニメ化20周年を迎える。この節目を記念して、これまでシリーズを支えたファンへの感謝を込めた「涼宮ハルヒの御礼」プロジェクトが本格始動。そのプロジェクトの一環として、TVアニメ『涼宮ハルヒの憂鬱』を彩るオープニング主題歌やエンディング主題歌、挿入歌を対象としたユーザー参加型の企画【『涼宮ハルヒの憂鬱』TV アニメ20周年記念 参加型企画 #ハルヒ歌ってみた #ハルヒ弾いてみた #ハルヒ踊ってみた】が、2026年4月20日（月）より開催する。
さらに、本企画開催にあわせて対象楽曲のリリックMVも公開。
リリックMVの背景素材やインスト音源は無料配布され、素材を使って気軽に企画へ参加いただける。
開催期間中に対象プラットフォームにて対象楽曲『冒険でしょでしょ？』（オープニング主題歌）、『ハレ晴レユカイ』（エンディング主題歌）、『God knows…』（挿入歌）の歌ってみた・弾いてみた・踊ってみた動画を投稿することで、自動的に本企画への参加が可能。投稿された動画の中から一部が選出され、特設ウェブサイトに掲載される。
本施策は、ニコニコ動画を中心に二次創作ブームを巻き起こした平成の名アニメソングを、令和の今に改めてファンに楽しんでもらうとともに、20周年を盛り上げることを目的とした企画。TVアニメ放送当時からのファンも、本年のリバイバル上映や配信プラットフォームでの配信開始をきっかけに好きになったファンも、『涼宮ハルヒ』を愛するすべての人にぜひご参加いただきたい。
（C）2007、2008、2009 谷川流・いとうのいぢ／SOS 団
＞＞＞各楽曲のジャケットをチェック！（写真4点）
女子高校生・涼宮ハルヒと同級生・キョンを中心に、学園コメディの枠組みにSF要素を融合させた独自の世界観を特徴とする、谷川流の小説を原作としたメディアミックス作品『涼宮ハルヒ』シリーズ。
全世界累計発行部数2000万部を超えるヒットを記録し、国内外で高い支持を獲得。2006年のTVアニメ『涼宮ハルヒの憂鬱』放送開始以降も長く愛され続け、2026年にはアニメ化20周年を迎える。この節目を記念して、これまでシリーズを支えたファンへの感謝を込めた「涼宮ハルヒの御礼」プロジェクトが本格始動。そのプロジェクトの一環として、TVアニメ『涼宮ハルヒの憂鬱』を彩るオープニング主題歌やエンディング主題歌、挿入歌を対象としたユーザー参加型の企画【『涼宮ハルヒの憂鬱』TV アニメ20周年記念 参加型企画 #ハルヒ歌ってみた #ハルヒ弾いてみた #ハルヒ踊ってみた】が、2026年4月20日（月）より開催する。
リリックMVの背景素材やインスト音源は無料配布され、素材を使って気軽に企画へ参加いただける。
開催期間中に対象プラットフォームにて対象楽曲『冒険でしょでしょ？』（オープニング主題歌）、『ハレ晴レユカイ』（エンディング主題歌）、『God knows…』（挿入歌）の歌ってみた・弾いてみた・踊ってみた動画を投稿することで、自動的に本企画への参加が可能。投稿された動画の中から一部が選出され、特設ウェブサイトに掲載される。
本施策は、ニコニコ動画を中心に二次創作ブームを巻き起こした平成の名アニメソングを、令和の今に改めてファンに楽しんでもらうとともに、20周年を盛り上げることを目的とした企画。TVアニメ放送当時からのファンも、本年のリバイバル上映や配信プラットフォームでの配信開始をきっかけに好きになったファンも、『涼宮ハルヒ』を愛するすべての人にぜひご参加いただきたい。
（C）2007、2008、2009 谷川流・いとうのいぢ／SOS 団
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