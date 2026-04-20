目黒蓮主演『SAKAMOTO DAYS』舞台あいさつ開催決定 “ふくよか×スマート”の坂本のクリアカード配布も
9人組グループ・Snow Manの目黒蓮が主演を務める映画『SAKAMOTO DAYS』（29日公開）の初日舞台あいさつ＆公開記念舞台あいさつの開催が決定し、入場者プレゼント第1弾の内容が解禁された。
【写真】ついに解禁！目黒演の“ふくよかな姿” 最強の殺し屋・坂本太郎
同作品の原作は、全世界累計発行部数が1500万部（デジタル版を含む）を突破した同名コミック。全ての悪党が恐れる凄腕の殺し屋だった主人公・坂本太郎（目黒）は、ある日コンビニで働く女性・葵（上戸彩）に一目惚れをしてあっさり殺し屋を引退。結婚、娘の誕生を経て、ふくよかな体型になった坂本は「坂本商店」を営んでいたが、次々と悪党が迫り来る。愛する家族との平和な日常を守るため、次々と襲い来る客と戦う“日常×非日常”のソリッドアクションストーリーとなっている。
公開を目前に控え、目黒が同作品のためにカナダから帰国し、舞台あいさつに登壇することが決まった。29日に行われる初日舞台あいさつでは、坂本商店メンバーを演じた豪華キャスト陣が大集結。目黒と上戸のほか、高橋文哉、横田真悠、戸塚純貴、吉本実由、福田雄一監督も交え、映画の公開を盛大に祝う。撮影以来、坂本商店メンバーが一堂に会するのは同イベントが初となる。本編に登場する坂本ファミリーのような、和気あいあいとしたイベントに期待が高まる。
また、30日の公開記念舞台あいさつには、目黒と高橋が登場。撮影前のアクション練習から固い信頼を築き、最強バディを組んだ2人のここでしか聞けないトークが聞けるチャンスだ。両日とも、全国の劇場で全4回の生中継が行われる。
さらに、29日から5月3日までの5日間限定で、入場者プレゼント第1弾「オリジナルクリアカード」が配布される。「坂本商店」のエプロンを身にまとっている“ふくよかな坂本”と、“元・最強の殺し屋”としての卓越した戦闘能力の高さを表現するような“スマートな坂本”、二面性を併せ持つ坂本の魅力が両A面で切り取られている。
【写真】ついに解禁！目黒演の“ふくよかな姿” 最強の殺し屋・坂本太郎
同作品の原作は、全世界累計発行部数が1500万部（デジタル版を含む）を突破した同名コミック。全ての悪党が恐れる凄腕の殺し屋だった主人公・坂本太郎（目黒）は、ある日コンビニで働く女性・葵（上戸彩）に一目惚れをしてあっさり殺し屋を引退。結婚、娘の誕生を経て、ふくよかな体型になった坂本は「坂本商店」を営んでいたが、次々と悪党が迫り来る。愛する家族との平和な日常を守るため、次々と襲い来る客と戦う“日常×非日常”のソリッドアクションストーリーとなっている。
また、30日の公開記念舞台あいさつには、目黒と高橋が登場。撮影前のアクション練習から固い信頼を築き、最強バディを組んだ2人のここでしか聞けないトークが聞けるチャンスだ。両日とも、全国の劇場で全4回の生中継が行われる。
さらに、29日から5月3日までの5日間限定で、入場者プレゼント第1弾「オリジナルクリアカード」が配布される。「坂本商店」のエプロンを身にまとっている“ふくよかな坂本”と、“元・最強の殺し屋”としての卓越した戦闘能力の高さを表現するような“スマートな坂本”、二面性を併せ持つ坂本の魅力が両A面で切り取られている。