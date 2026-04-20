「やっぱり怪物」首位アーセナルとの天王山で大仕事！ マンCエースの決勝弾に脚光！「得点感覚、天性だね」「もう防御不可能」
現地４月19日に開催されたプレミアリーグ第33節で、２位のマンチェスター・シティは首位のアーセナルとホームで対戦。２−１で勝利し、１試合消化試合が少ないなかで、アーセナルとの勝点差を３に縮めた。
この一戦で大仕事をやってのけたのが、大エースのアーリング・ハーランドだ。１−１で迎えた65分、ニコ・オライリーの横パスに反応して豪快なダイレクトシュートでゴールネットを揺らしてみせた。
今季の優勝争いを占う天王山で、値千金の決勝弾。SNS上では「さすがっす！」「やっぱり怪物」「震えたわ」「得点感覚、天性だね」「世界最高」「たまらんな」「もう防御不可能だ」「得点に対する嗅覚が鋭い」などの声が上がった。
これでノルウェー代表FWは今季23点目を記録。ブレントフォードのイゴール・チアゴを２ゴール差で抑えて、得点ランキングでトップを走っている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】豪快にダイレクトで仕留める！ ハーランドの決勝弾！
この一戦で大仕事をやってのけたのが、大エースのアーリング・ハーランドだ。１−１で迎えた65分、ニコ・オライリーの横パスに反応して豪快なダイレクトシュートでゴールネットを揺らしてみせた。
これでノルウェー代表FWは今季23点目を記録。ブレントフォードのイゴール・チアゴを２ゴール差で抑えて、得点ランキングでトップを走っている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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