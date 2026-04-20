＜速報＞日本勢トップの岩井千怜は前半1アンダー 首位と5打差で折り返し
＜JMイーグルLA選手権 最終日◇19日◇エル・カバレロCC（カリフォルニア州）◇6679ヤード・パー72＞来週の海外メジャー「シェブロン選手権」（23日開幕、メモリアル・パークGC/テキサス州）の前哨戦は最終ラウンドが進行している。
＜連続写真＞左肩“ストン” 岩井千怜のスイングを分析
出場する6人の日本勢のトップに立つ岩井千怜は、前半を1アンダーでプレー。首位に5打差のトータル11アンダー・8位タイで折り返した。そのほか、勝みなみがトータル10アンダー、岩井明愛がトータル8アンダーで後半をプレー中。山下美夢有はトータル2アンダー、馬場咲希と古江彩佳はトータル1アンダーでホールアウトしている。トータル16アンダーの単独首位にキム・セヨン（韓国）。トータル14アンダー・2位タイにパティ・タバタナキト（タイ）、イム・ジンヒ（韓国）が続いている。3日目の競技中に賞金アップが電撃発表。賞金総額は475万ドル（約7億5300万円）、優勝賞金は71万2500ドル（約1億1300万円）へと増額された。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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