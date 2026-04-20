思わず笑ってしまう姿になったわんこが反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で7万1000回再生を突破し、「笑いが止まらないw」「思ってた以上に落ち武者」「唯一無二のカットで可愛い」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：犬のトリミングで『部分的に残して、全体を短くして』とオーダーした結果→衝撃的な『仕上がり』】

トリミングに連れて行ったら…

TikTokアカウント「joy_joy_joy_0325」の投稿主さんは、愛犬の『ジョイ』くんの日常を紹介しています。ジョイくんは、シーズー×ダックスフントのミックス犬。2025年3月生まれの男の子です。

この日は、急遽ジョイくんを送迎付きトリミングに出すことにしたそう。トリマーさんには「全体的に短くしたいが、耳とまつ毛、尻尾はそのままで。顔はできるだけ丸く。」といったオーダーをしました。しかし時間的な余裕がなく、オーダーが伝わっているか確認を取れないまま預けてしまったそう。トリミングを終えたジョイくんが帰ってくると、投稿主さんは思わず爆笑してしまったといいます。

落ち武者みたいな姿に！？

トリマーさんは、投稿主さんのオーダーを忠実に守ってくれたようです。その結果、長くてフサフサの耳が丸い顔にくっついている…といった仕上がりに！頭の毛は短くカットされていたため、耳だけが浮いてしまうこととなったのでした。

その姿は、見ようによっては「落ち武者」…。全体の毛はブラウン、耳だけ黒というジョイくんのカラーが、更に落ち武者感を際立てていたのかもしれません。

想定外の姿だったものの、ユニークで気に入っているといいます。「もっとオーダー力を磨きたい…」とまとめた投稿主さんなのでした。

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「落ち武者にしか見えなくなりました(笑)」「何も分かってない感じが愛おしい」「これはこれで本当に可愛い」など沢山の反響がありました。

寝癖のすごさも天下一品

ジョイくんは、もともと毛量が多いタイプのようです。そのため、寝起きは寝癖がすごいのだとか。ときには顔全体の毛があちこちへ向き、ときには耳が逆向きになってチョンマゲのようになったり…。

投稿主さんは、そのたびにホッコリと微笑ましい気持ちになっているとか。さまざまなヘアスタイルを見せてくれるジョイくん、これからも唯一無二な姿で楽しませてくれることでしょう♪

TikTokアカウント「joy_joy_joy_0325」には、微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「joy_joy_joy_0325」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。