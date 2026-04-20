球団記録は1954年のデューク・スナイダーの「58」

【MLB】ロッキーズ ー ドジャース（日本時間20日・デンバー）

ドジャース・大谷翔平投手は19日（日本時間20日）、敵地で行われたロッキーズ戦に「1番・指名打者」で先発出場。第2打席で適時二塁打を放ち、昨年から続く連続試合出塁を「51」に伸ばし、ベーブ・ルースの記録に並んだ。

第1打席は見逃し三振に倒れたが、2回1死一塁で迎えた第2打席で右中間に二塁打。甘く入ったチェンジアップを逃さず捉えると、打球速度113.0マイル（約181.9キロ）の長打となり、一塁走者のフリーランドが生還。先発の佐々木朗希投手を援護する適時打となった。

大谷は昨年8月24日（同25日）のパドレス戦から連続試合出塁を継続。4月10日（同11日）のレンジャーズ戦で、2009年のイチロー氏（マリナーズ）を抜き日本人単独トップの44試合をマークし、この日、1923年にベーブ・ルース（ヤンキース）が残した記録に並んだ。

前日18日（同19日）の同戦で9回に右前打を放ち、日本人最長を更新する50試合連続出塁を記録。1900〜1901年ウィリー・キーラーに並び、球団歴代3位となった。球団記録は1954年のデューク・スナイダーの「58」。メジャー記録は1949年のテッド・ウィリアムズ（レッドソックス）がマークした「84」となっている。（Full-Count編集部）