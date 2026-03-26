佐野スタメンNECは小川が途中出場から一矢報いるも…6度目準優勝で初タイトルならず、AZが13シーズンぶりにKNVB杯制覇

佐野スタメンNECは小川が途中出場から一矢報いるも…6度目準優勝で初タイトルならず、AZが13シーズンぶりにKNVB杯制覇