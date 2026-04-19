キレイな人ほど知っている「ベージュの服」の選び方
「着方よりも選び方」コーディネートで見るベージュ向きの服
ともすると地味に見えがち。ベーシックカラーの中でも、意外と似合う服のタイプが絞られるベージュ。旬の色だけにその選びをより的確にするべく「見た目」から入って着こなし方や傾向、着たいアイテムを探せるベージュスタイルのコンプリート版。
【合わせやすい色は？】
涼しげリッチに見える「サンドベージュ」
ポイントはベージュの「色味」。グレーのようにも、ブラウンのようなイメージでも使える、涼しげで淡いベージュよりも引き締まって見えるサンドベージュを選択。ロングスカートにカーキスエットを肩掛けしたドライな配色。細身のスカートと、デコルテをキレイに見せる白Ｔで女性らしく。
【素材は？】
ドライなローゲージニットのゆるカーディガン
合わせるボトムに困らない、幅広い配色に対応するやさしい色味。長くまっすぐで・柔らかいニットカーディガンは、薄手のローゲージをセレクト。中に着たタンク+パンツを明るい白に統一して、くすんだ色のカーデとなじませないほうが体を細く見せられる。
【バランスよく見えるシルエットは？】
ベージュトップスは「ビッグでなくロング」で
たとえば着回しに優れたビッグシャツ。のっぺり見えがちなベージュは「大きく」よりも「細く」シャープなシルエットがおすすめ。胸元の開いたンナーとセットで着たいビッグシャツ。「スリムなIラインに羽織るだけ」で簡単に好感度の高い装いに。
普通なのになぜ可愛い？
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