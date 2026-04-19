夫の不倫相手に近づいて友だちになったフリ！ 探偵顔負けの行動力と判断力でサレ妻が夫の罪を白日のもとに晒す！【書評】
【漫画】本編を読む
不倫はどういう理由があっても許せない行為で、被害者のことを思うと心が締め付けられる。だが、その悲しみや屈辱感を糧に復讐へと突き進むストーリーにはドキドキハラハラし目が離せなくなってしまう。『旦那の浮気相手とLINE友達になってみた』（ハッチ：原作、ユニバーサル・パブリシング：イラスト・漫画/KADOKAWA）は、「おとり捜査」よろしく夫の不倫相手と接触し、復讐を成し遂げるサレ妻を描いた作品だ。
かくしてハッチは浮気相手を発見し、その女が通う料理教室に潜入したばかりか、彼女と知り合いになることに成功する。友人の的確なアドバイスも冴えわたり、徐々に核心に近づいていく展開は読んでいて気持ちがいい。果たしてハッチはテツと不倫相手を屈服させることができるのか？ また、第2巻『旦那の浮気相手とLINE友達になってみた２ 元旦那のイマカノにスパイ活動された話』では、この不倫騒動に端を発する災いがハッチにふりかかり、さらなる泥沼の様相を呈していく――。
本作はハッチが経験したことを回想する形で物語が進んでいくのだが、臨場感があってまるでドキュメンタリー番組を観ている気分になる。とはいえ不倫を断罪することは現実的には苦しい戦いだ。ハッチのように強くはなれないかもしれない。だがもし同じような被害を受けている人には、間違いなく立ち上がる勇気やきっかけをもらえるはずだ。
文＝西改