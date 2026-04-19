気づくと家が散らかってしまう…そんな悩みはありませんか？ 暮らしのアイテムがそろう「無印良品」は、使い勝手のよさはもちろん、置くだけでサマになるデザイン性も魅力です。今回は、食や生活雑貨に精通した成城スパ夫さんに、即買い必至の「部屋が整う神アイテム」を3つ教えていただきました。

1：同じサイズで、3種の仕切りが選べる「収納3姉妹」

まず紹介するのが、「再生ポリプロピレン入り メイクボックス用スタンド」。細長いアイテムの収納に便利な、メイクボックス用の収納スタンドです。

【写真】散らかりがちな紅茶類がスッキリ！

おすすめのポイントは、3種類すべてのサイズが同じであることと、中の仕切りが3パターンに分かれていること。このおかげで、用途に合わせてさまざまな使い方ができるんです！

左から順に紹介すると…3種類あるうち、左の「ボトルスタンド」は中の仕切りがないタイプなので、品名のとおり、ボトル系のものなどボリューミーなものを収納するのに適しています。

2つ目、中央の「パレットスタンド」は、横一直線に仕切りが入っているので、公式にはメイクパレットやチューブなど、とありましたが、メモ帳や付箋といった、ちょっとしたノート類もいい具合に収まります。

最後に、右側の「ペンブラシスタンド」は縦に2つ仕切りが入っているので、ブラシなど細長いものに特化した収納におすすめ。

片側が広めにあいているので、ちょっと小さめのボトルも入れられますし、文房具類の収納にもバッチリです。

●スティックコーヒーやティーバッグが“奇跡のジャストフィット”

わが家では、紅茶やコーヒー類の収納に活用しています。

「ペンブラシスタンド」には、スティックコーヒーがジャストフィット！ スティックシュガーもすっきり収まり、スペースの広いタイプには、少し大きめの個包装の紅茶もきれいに収まります。

「パレットスタンド」には、個包装のティーバッグが約20枚ほど収納可能。サイズがバラバラな紅茶やコーヒーをまとめて入れるのにも便利です。

さらに「ボトルスタンド」には、ドリップコーヒーが約6個収まります。

全ての容器の外寸が一緒なので、こんな感じでトレーの上に並べてみると、とても統一感が出てすっきりします。

これは使う人によって無数の使い方ができそうですし、使い方の余白があるこの感じが無印良品らしくていいなと思ったアイテムです。

2：玄関ドアや冷蔵庫を“使いやすい一等地”に変える収納アイテム

続いては、「ポリプロピレン マグネット付きポケット」。ポリプロピレン製で、書類などを収納できるポケット式の収納グッズなのですが、グッドポイントが3つあります。

まず、サイズが豊富なところ！ A4、A5、A6の3種類展開されているので、使い勝手や場所に合わせて好きなサイズをチョイスできるのは、色々な場所で使えるのでとってもいいです。

●中身が渋滞しない絶妙な2段ポケット仕様

2つ目のいいところが、仕切りつきで2段ポケットである点！ 1室だけだとごちゃごちゃになりそうなところ、2段ポケットになっているので、絶妙に長さが違うものを収納したり、中の渋滞具合を緩和できるという点では、この2段ポケットが予想以上に便利です。

使わないときは格納できるので、必要以上に出っ張って「通路のジャマになる」みたいなことは起きにくいです。

●強力マグネットで「絶対にズレない」安心感

そして最後が、強力マグネットであること！ これがあることで、冷蔵庫や玄関裏のデッドスペースにはることができるので、家のなにもないところに収納を増やせちゃいます。

しかも磁力が結構強いので、多少ラフになにかを入れてもズレる心配なしです。

わが家では、いちばん大きいA4サイズに机に置きたくない郵便物、幼稚園や習い事関連の書類を集約して、真ん中のA5サイズには、玄関ドアにつけて、マスクとペンと、そのほか忘れたらいけないものたちを入れています。

家に1か所でも、すぐ使うものを放り込んでおける場所をつくるだけで、いつもの自宅が一気にきれいに整とんされます。

3：即完売するほどの人気。「大容量ポーチ」の決定版！

最後に紹介するのは、「立体メッシュ 小物整理ポーチ」。この商品は発売当初、オンラインでピンクが先行して売りきれとなり、話題になっていました。

かゆいところに手が届く人気ポーチなのですが、今回サイズ感が大きくなって新しく発売されました。「この仕様、待ってました！」って人、きっと多いと思います。

●メイク道具から「仕事のガジェット」まで神対応

今までのメッシュポーチも小ぶりで使いやすかったのですが、今回のはメイク用品が全部入る大容量！

しかも、両側に収納ポケットつきなので、小物を入れるのにも大変便利です。

私は普段、以前に発売されたグレーのメッシュポーチを仕事用のガジェット入れに使っていたんですが、モバイルバッテリーを入れると結構パンパンになっていたんです。

ただ、今回のメッシュポーチのサイズ感だと、ゆとりを出し入れができるので、より使い勝手がよくなりました。

カラーは、黒、カーキ、ピンクの3色展開。単なる色違い以上の魅力があり、男女問わず、またビジネスから趣味のシーンまで、幅広くマッチするのがうれしいポイントです。

今回は、無印良品の「ごちゃつきを解消してくれる名品」を3つ紹介しました。どれも人気商品なので、ぜひお早めにチェックしてみてくださいね。

※ 紹介したアイテムは、すべて著者自身で購入した私物です。店舗への問い合わせはご遠慮ください

※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください