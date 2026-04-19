ルイ·ヴィトン新作アクセサリー♡パール×LVロゴで叶える上品フェミニン

ルイ·ヴィトンから、フェミニンな魅力を引き立てる新作アクセサリーが登場♡ゴールドカラーのメタルに、パールのような光沢を放つホワイトレジンとアイコニックなLVロゴを組み合わせた「LVフローラグラムXS」シリーズは、日常にも特別な日にも寄り添うエレガントなコレクション。シンプルながらも存在感のある輝きで、装いをワンランクアップしてくれる注目アイテムです♪

上品に輝くネックレス＆ペンダント

ネックレス·LVフローラグラムXS

価格：91,300円(税込)

繊細なチェーンにLVロゴとモノグラム·フラワー、8粒のレジンパールをあしらったデザイン。フェミニンでありながら上品な存在感を放ちます。

ペンダント·LVフローラグラムXS

価格：141,900円(税込)

ロングチェーンにチャームが揺れるデザインで、コーディネートのアクセントに。シンプルな装いにも華やかさをプラスします。

フェンディのアイコンバッグ新作♡デニム素材で楽しむ春夏スタイル

手元＆耳元を彩るアクセサリー

ブレスレット·LVフローラグラムXS

価格：77,000円(税込)

4粒のパールとLVチャームが手元に上品な華やぎを添えます。

ピアス·LVフローラグラムXS

価格：74,800円(税込)

アシンメトリーなモノグラム·フラワーが揺れるデザインで、さりげない個性を演出。

リング·LVフローラグラムXS

価格：64,900円(税込)

オープンデザインにパールとロゴをあしらい、指先に華やかなアクセントをプラスします。

PHOTO CREDIT：LOUIS VUITTON

日常に寄り添うラグジュアリー♡

ルイ·ヴィトンの「LVフローラグラムXS」シリーズは、パールのやわらかな輝きとブランドの象徴的なデザインが絶妙に調和したコレクション♡普段使いしやすい上品さと、特別なシーンにも映える華やかさを兼ね備えています。ひとつ取り入れるだけで、いつものコーディネートがぐっと洗練された印象に。自分へのご褒美や大切な人へのギフトにもおすすめです♪