香味だれがやみつきに！ブリの油淋鶏【材料】（2人分）ブリ(切り身) 2切れシメジ 1パック<タレ>白ネギ(みじん切り) 1/2本分ショウガ(みじん切り) 1/2片分砂糖 大さじ 1酢 大さじ 1しょうゆ 大さじ 2ゴマ油 小さじ 1サラダ油 大さじ 1糸唐辛子 少々【作り方】1、シメジは石づきを切り落とし、小房に分ける。＜タレ＞の材料を混ぜ合わせる。2、フライパンにサラダ油を熱し、中火でシメジをしんなりするまで炒める。3、シメジを取り出し、ブリを入れてフライパンに蓋をして両面こんがりと焼く。途中油が足りなければ足す。4、器にブリ、シメジを盛り、合わせた＜タレ＞をかけて糸唐辛子を飾る。【このレシピのポイント・コツ】タレは何にでも合うので多めに作って保存も出来ます。