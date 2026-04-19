【香味ダレ】で食欲アップ！「簡単なのにやみつき」「箸が止まらない」と話題の絶品副菜レシピ8選
ショウガやネギ、ニンニクなどの香りがふわっと広がる「香味ダレ」。これさえあれば、いつものお肉やお魚がパッと華やかなごちそうに早変わりします。
今回は、レンジでできる簡単副菜から、魚の臭みも気にならなくなる一品まで8選をご紹介。食卓に豊かな香りを添えて、家族みんなでモリモリいただきましょう。
【万能！】香味ダレがやみつきに！ ブリの油淋鶏
魚の臭みがちょっと気になる…というときにこそ試してほしいのが、この香味ダレ。風味豊かなショウガやネギをたっぷり使ったタレをかけるだけで、驚くほど食べやすさがアップします。さっぱりとした酢じょうゆのタレと、脂がのったブリは相性抜群。白身魚やエビ、イカなど、どんな海鮮にも合う万能ダレなので、覚えておくと献立の幅がグンと広がりますよ。
■パパッと作れる！ 香味ダレレシピ2選
火を使わずにレンジだけで完成する、忙しい日の救世主メニューです。ナスを丸ごと加熱して、白ネギとショウガを効かせたタレで和えるだけ。香味野菜のシャキシャキ食感と、だしを吸ったやわらかなナスが口の中で一体となり、思わず笑みがこぼれる味わいです。暑い日でもツルッと食べられますよ。
刺身用のマグロをサッと茹でて、お酒に合う一品に。タレにすりおろし玉ネギを加えるのが、マグロに旨みをしっかりからませる秘訣です。玉ネギの甘みと香りが、マグロの風味をさらに引き立ててくれます。マグロは火を通しすぎず、レアの状態で仕上げるのが一番の贅沢ですよ。
■毎日の献立に！ おすすめ香味副菜レシピ5選
いつものお浸しを香味ダレでアップデート！ すりおろしたニンニクとショウガを加えるだけで、ひと味違う奥行きのある味わいに仕上がります。作ってすぐにフレッシュな香りを楽しむのはもちろん、翌日まで置いて味をしっかりしみ込ませた状態もまた絶品です。
赤唐辛子をピリッと効かせた中華風サラダです。淡泊になりがちな豆腐やワカメも、香味野菜の力で満足感たっぷりの一皿になりますよ。ニンニクとショウガをごま油でサッと炒めてから合わせるので、香り立ちが本格的！ お好みでちりめんじゃこをプラスして、カリカリ食感を堪能するのもおすすめです。
和のイメージが強いカツオを、バルサミコ酢を使っておしゃれなバル風にアレンジ。バルサミコの芳醇な香りとトマトの酸味が、カツオの旨みと絶妙にマッチします。生野菜もたっぷり摂れるので、見た目も鮮やか。キリッと冷えた白ワインと一緒に味わいたい、爽やかな一品です。
新鮮なアジが手に入ったら、ぜひ「たたき」で旬を味わって。ミョウガのシャキシャキ感と大葉の香りをたっぷり混ぜ込めば、青魚が苦手な方も箸が止まらなくなりますよ。味噌のコクが具材をまとめ、アツアツのごはんにのせて「たたき丼」にするのもイチオシです。
粒マスタードとドライハーブを混ぜるだけで、簡単に洋風香味ダレが作れます。鶏むね肉にのせてトースターで焼くだけなので、忙しい朝のお弁当作りにもぴったり。ハーブの香りがお肉のしっとり感を際立たせてくれる、冷めてもコクのある味わいが続くお助けおかずです。
■「香味ダレ」を味方に、毎日の献立をもっとラクにアレンジ！
香味野菜があれば、シンプルな食材も一気に主役級の味わいに変わります。
タレを少し多めに作っておけば、翌日の冷奴にかけたり、温野菜に和えたりとアレンジも自由自在。今回ご紹介した8つのレシピをヒントに、香りを楽しみながら、毎日のごはん作りを少しでもラクに、そしておいしく彩ってくださいね！
(ともみ)
今回は、レンジでできる簡単副菜から、魚の臭みも気にならなくなる一品まで8選をご紹介。食卓に豊かな香りを添えて、家族みんなでモリモリいただきましょう。
【万能！】香味ダレがやみつきに！ ブリの油淋鶏
魚の臭みがちょっと気になる…というときにこそ試してほしいのが、この香味ダレ。風味豊かなショウガやネギをたっぷり使ったタレをかけるだけで、驚くほど食べやすさがアップします。さっぱりとした酢じょうゆのタレと、脂がのったブリは相性抜群。白身魚やエビ、イカなど、どんな海鮮にも合う万能ダレなので、覚えておくと献立の幅がグンと広がりますよ。
香味だれがやみつきに！ブリの油淋鶏
【材料】（2人分）
ブリ(切り身) 2切れ
シメジ 1パック
<タレ>
白ネギ(みじん切り) 1/2本分
ショウガ(みじん切り) 1/2片分
砂糖 大さじ 1
酢 大さじ 1
しょうゆ 大さじ 2
ゴマ油 小さじ 1
サラダ油 大さじ 1
糸唐辛子 少々
【作り方】
1、シメジは石づきを切り落とし、小房に分ける。＜タレ＞の材料を混ぜ合わせる。
2、フライパンにサラダ油を熱し、中火でシメジをしんなりするまで炒める。
3、シメジを取り出し、ブリを入れてフライパンに蓋をして両面こんがりと焼く。途中油が足りなければ足す。
4、器にブリ、シメジを盛り、合わせた＜タレ＞をかけて糸唐辛子を飾る。
【このレシピのポイント・コツ】
タレは何にでも合うので多めに作って保存も出来ます。
【材料】（2人分）
ブリ(切り身) 2切れ
シメジ 1パック
<タレ>
白ネギ(みじん切り) 1/2本分
ショウガ(みじん切り) 1/2片分
砂糖 大さじ 1
酢 大さじ 1
しょうゆ 大さじ 2
ゴマ油 小さじ 1
サラダ油 大さじ 1
糸唐辛子 少々
【作り方】
1、シメジは石づきを切り落とし、小房に分ける。＜タレ＞の材料を混ぜ合わせる。
2、フライパンにサラダ油を熱し、中火でシメジをしんなりするまで炒める。
3、シメジを取り出し、ブリを入れてフライパンに蓋をして両面こんがりと焼く。途中油が足りなければ足す。
4、器にブリ、シメジを盛り、合わせた＜タレ＞をかけて糸唐辛子を飾る。
【このレシピのポイント・コツ】
タレは何にでも合うので多めに作って保存も出来ます。
■パパッと作れる！ 香味ダレレシピ2選
ナスの香味ダレ
火を使わずにレンジだけで完成する、忙しい日の救世主メニューです。ナスを丸ごと加熱して、白ネギとショウガを効かせたタレで和えるだけ。香味野菜のシャキシャキ食感と、だしを吸ったやわらかなナスが口の中で一体となり、思わず笑みがこぼれる味わいです。暑い日でもツルッと食べられますよ。
ゆでマグロのたっぷり香味ダレ
刺身用のマグロをサッと茹でて、お酒に合う一品に。タレにすりおろし玉ネギを加えるのが、マグロに旨みをしっかりからませる秘訣です。玉ネギの甘みと香りが、マグロの風味をさらに引き立ててくれます。マグロは火を通しすぎず、レアの状態で仕上げるのが一番の贅沢ですよ。
■毎日の献立に！ おすすめ香味副菜レシピ5選
小松菜の香味びたし
いつものお浸しを香味ダレでアップデート！ すりおろしたニンニクとショウガを加えるだけで、ひと味違う奥行きのある味わいに仕上がります。作ってすぐにフレッシュな香りを楽しむのはもちろん、翌日まで置いて味をしっかりしみ込ませた状態もまた絶品です。
ワカメの香味サラダ
赤唐辛子をピリッと効かせた中華風サラダです。淡泊になりがちな豆腐やワカメも、香味野菜の力で満足感たっぷりの一皿になりますよ。ニンニクとショウガをごま油でサッと炒めてから合わせるので、香り立ちが本格的！ お好みでちりめんじゃこをプラスして、カリカリ食感を堪能するのもおすすめです。
カツオのたたき、香味トマトソース
和のイメージが強いカツオを、バルサミコ酢を使っておしゃれなバル風にアレンジ。バルサミコの芳醇な香りとトマトの酸味が、カツオの旨みと絶妙にマッチします。生野菜もたっぷり摂れるので、見た目も鮮やか。キリッと冷えた白ワインと一緒に味わいたい、爽やかな一品です。
アジの香味みそたたき
新鮮なアジが手に入ったら、ぜひ「たたき」で旬を味わって。ミョウガのシャキシャキ感と大葉の香りをたっぷり混ぜ込めば、青魚が苦手な方も箸が止まらなくなりますよ。味噌のコクが具材をまとめ、アツアツのごはんにのせて「たたき丼」にするのもイチオシです。
鶏肉の香味焼き
粒マスタードとドライハーブを混ぜるだけで、簡単に洋風香味ダレが作れます。鶏むね肉にのせてトースターで焼くだけなので、忙しい朝のお弁当作りにもぴったり。ハーブの香りがお肉のしっとり感を際立たせてくれる、冷めてもコクのある味わいが続くお助けおかずです。
■「香味ダレ」を味方に、毎日の献立をもっとラクにアレンジ！
香味野菜があれば、シンプルな食材も一気に主役級の味わいに変わります。
タレを少し多めに作っておけば、翌日の冷奴にかけたり、温野菜に和えたりとアレンジも自由自在。今回ご紹介した8つのレシピをヒントに、香りを楽しみながら、毎日のごはん作りを少しでもラクに、そしておいしく彩ってくださいね！
(ともみ)