◆体操 全日本個人総合選手権 第３日（１８日、高崎アリーナ）

体操の世界選手権（１０月１７日開幕、オランダ）代表２次選考会、愛知・名古屋アジア大会（９月１９日開幕）代表２次選考会を兼ねた大会で、女子決勝が行われ、予選トップの１５歳の新星、西山実沙（なんばク）が、合計１１０・３３２点で初優勝を果たした。

最初の跳馬で１４・２３３点を出すと、段違い平行棒で１４・１００点。平均台の着地が大きく乱れ１３・０３３点で岸里奈（戸田市ＳＣ）に０・１６７点差まで詰め寄られた。

運命の床運動。なんば体操クラブの山崎隆之コーチに「楽しんでいつも通りの演技をしておいで」と言われ送り出されると、ミスなく乗り切り１３・４００点。日本体操協会の村上茉愛女子強化本部長も「メンタル面の強さが彼女の武器」と話したように強心臓ぶりを発揮し、しびれる舞台を野乗り切った。「プレッシャーがかかっていたんですが、最後までやり切れて勝てて良かった。練習してきた成果を出せてうれしい気持ちでいっぱいです」と笑顔をみせた。

頂点を目指して臨んだ昨年の同大会で８位と涙をのんだ。雪辱を晴らすため、平日でも一日５時間の猛練習。秋の世界ジュニア選手権では個人総合銅メダルを獲得し、種目別床運動で金メダルを手にする成果を見せ今年につなげた。

２年後のロサンゼルス五輪に向け、今年を「世界で経験を積む年」ととらえ、１６歳で迎える今年の世界選手権（１０月、オランダ）を今季の大目標に置く。「ＮＨＫ杯も優勝できるように頑張りたい」と頂点への思いは強い。

◆西山 実沙（にしやま・みさ）２０１０年９月７日、和歌山市生まれ。１５歳。相愛高１年。なんば体操クラブ所属。３つ上の兄の影響で５歳から競技を始める。憧れの選手は国内は宮田笙子、海外は「白い妖精」と言われたナディア・コマネチ。力強く、メリハリのある演技が得意。昨年の世界ジュニア選手権（マニラ）の個人総合で３位。種目別床運動で金、跳馬で銀。１５１センチ。

◆世界選手権代表 男女ともに代表は５枠。男子は今大会の得点を持ち越して行われる５月のＮＨＫ杯での上位３人が選出される。得点の半分を持ち越す女子は上位４人が代表入りする。男子の２位まで、女子の３位までの選手は９月の愛知・名古屋アジア大会の代表も兼ねる。残りの枠は、団体総合で貢献できる選手が選出されることになっている。