第８６回皐月賞・Ｇ１（４月１９日、中山競馬場・芝２０００メートル）に出走する昨年の最優秀２歳牡馬カヴァレリッツォ（牡３歳、栗東・吉岡辰弥厩舎、父サートゥルナーリア）。同馬を５つのポイントからチェックする。

【戦歴】

朝日杯ＦＳ以来４か月ぶりの実戦。前走の朝日杯ＦＳでは、類いまれなる瞬発力を示した。４角ではまだ馬群の中にいたが、直線では巧みに進路を取って最内へ。約３馬身のリードで逃げていたダイヤモンドノットを猛然と追い上げ、３／４馬身差をつけて差し切った。吉岡師は「ためさえつくれれば、すごくいい脚を使える馬。どこかで外に出せれば」とイメージする。

【鞍上】

ＪＲＡのＧ１を６勝しているダミアン・レーン騎手＝オーストラリア＝。日本での騎乗は、２５年のジャパンＣのタスティエーラ（７着）以来、約５か月ぶりとなる。

カヴァレリッツォとは皐月賞で初コンビを組むが、同馬の全３戦はすでに映像でチェック済み。「これだけチャンスのある馬に騎乗できることがうれしい」と喜びを口にし、「レースのたびに良くなっていて、ポテンシャルの高い馬」と評価した。

４００メートルの距離延長については「初めてなのでチャレンジにはなりますが、レースを見る限り心配はないです」と強調した。

【仕上がり】

１５日（水）、カヴァレリッツォは栗東・坂路を単走。冷静な脚取りで最後まで集中力を保ち、マイペースを刻んでいく。５８秒３―１４秒２。もう整えるだけで十分だった。騎乗した田嶋助手は「折り合い、リズム、体調面の確認。一定のリズムで、程よい気合乗りで走れていた。しっかり仕上がったと思う」と背中越しの好感触を伝えた。

毎週土曜日に実質的な追い切りを行い、水曜日に軽い負荷をかけてメンテナンスを施すのが吉岡厩舎流の調整。Ｇ１初制覇を飾った朝日杯ＦＳの時も、当週の坂路で出したタイムは５８秒０―１４秒５。最高の結果を出した前回と同様の過程を踏んでいる。

今回も１１日（土）に朝一番の栗東・ＣＷコースで３頭併せでびっしりと追われ、力強い走りでラスト１ハロン１１秒３（６ハロン８４秒２）をマーク。吉岡調教師は「馬場が重たかったので、直線での反応は遅れたけど、ゴール板からもまた伸びていた。いい感じで終われたと思う」と合格点を与えていた。

調教後馬体重はプラス１０キロで、同助手は「全体的に一回り大きくなっています」と成長を認める。Ｇ１連勝に向けて「レーンさんに任せます。名手がやってくれるでしょう」と鞍上にも全幅の信頼を置く。

【舞台適性】

デビューからの全３戦がマイル。２０００メートルへの距離延長や、コーナー４つの舞台への対応は課題だが、血統は追い風になる。父サートゥルナーリアは１９年の皐月賞馬で、前年には同舞台のホープフルＳも勝利。吉岡師自身が角居厩舎の助手時代に担当していたという縁もある。

【枠順】

白帽の１枠１番をゲット。フルゲートが１８頭になった９０年以降で３勝しており、９４年ナリタブライアン、２０年コントレイルと後の３冠馬２頭と同じ馬番だ。過去３年で見ても、２３年ソールオリエンスがここから勝っている。吉岡調教師は「前めでうまくためをつくりながら、ロスなく運べるいい枠が当たりました」と喜んだ。

さらなる進化を遂げた２歳マイル王が、数々のビッグレースを制した豪腕レーン騎手とともに、３冠初戦で躍動する。

※本記事は馬トクサイト、スポーツ報知紙面に掲載した記事をまとめたものです。