「関西六大学野球、大商大２−０龍谷大」（１８日、わかさスタジアム京都）

プロ注目の大商大・春山陽登外野手（４年・敦賀気比）が「３番・ＤＨ」で今季初めてスタメン出場し、２安打１盗塁の活躍を見せた。初回の第１打席は死球。三回先頭の２打席目では藤原から左前打を放って今季初安打とし、二盗も決めた。３打席目は二飛に倒れたが、七回先頭の最終打席では初球を左前へ運び、２点目の起点となった。

開幕前に右足首を捻挫し、これまでの３試合はいずれも代打での出場。「（出られないもどかしさは）めちゃくちゃあった。歯がゆかった」という。

この日も守備には就かなかったが、最後まで出場し、「ボールの見え方はよかった。状態も悪くない」とうなずいた。また、足の状態についても「大丈夫です」と問題ない様子。視察に訪れた阪神・岡本スカウトは「スイングが強い。長打力が魅力だと思っています」とコメントした。

大商大の先発・星野世那投手（４年・近江）は４安打完封、８奪三振だった。「第１節初戦、大経大との試合では球数が多くてしんどいピッチングをしてしまった。今日はしっかりストライク先行で打たせて取ることで攻撃にもいいリズムが生まれるかなと思って投げていた」と振り返った。

投球については「カットボール、チェンジアップがしっかりストライクゾーンに決まっていたのでよりストレートが生きていいピッチングができた」と分析。１０４球を投じたが、「まだまだ投げられる体力はあった」と胸を張った。

チームは昨年秋、京産大に敗れ、８連覇とはならなかった。左腕は「チームを勝たせられるようなピッチャーになるためにしっかりピッチングを見つめ直してきた」と語った。