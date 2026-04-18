歌手の小柳ルミ子（73）が18日、大阪・サンケイホールブリーゼでデビュー55周年を記念した「ヒストリーライブin大阪」を行った。

小柳が大阪でコンサートを行うのは30年ぶり。開演前には囲み取材に応じ、この55年を「ひと言で言うと感無量」と振り返った。

「辛いこともたくさんあって、心もボキボキに折れる出来事もたくさんありましたけど、ファンの方がどんな時も私を信じていてくれたおかげで、私も諦めずに立ち上がって55年、来ることができました」などと感謝した。

恋多き女性として知られたが「もうね、恋愛対象の男性はいりません。散々してきましたから」と話し「穏やかに、心穏やかに癒やされて過ごしたい」と笑った。

さらに、今後については「55年はまだまだ通過点。なので、ま〜だ頑張るよ、という気持ち」などと力を込めた。

ステージでは胸元を大きく開けた黒のセクシードレスや足に大きくスリットの入ったゴールドのドレスで最新曲「愛は輪廻転生」を始め「わたしの城下町」「お久しぶりね」「星の砂」「今さらジロー」とヒット曲でつづり「瀬戸の花嫁」まで15曲を熱唱した。