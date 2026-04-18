元自民党幹事長のジャーナリスト石原伸晃氏（68）が、18日放送のTBSラジオ「ナイツのちゃきちゃき大放送」（土曜午前9時）に生出演。大好きな任侠シリーズへの出演を狙っていることをあらためて明かした。

伸晃氏は昨年に政界を引退。今年3月から芸能事務所ャパン・ミュージックエンターテインメント（JME）と契約し、出演の幅を広げている。番組ではナイツ土屋伸之から「大好きな人気任侠シリーズ『日本統一』への出演を目指し、台本づくりやロケハンに余年がありません。令和の石原裕次郎を目指します」との伸晃氏の意気込みが紹介された。

塙宣之は「最後の3行、気になります」。土屋も「日本統一の出演目指している？」とツッコミを入れると、伸晃氏は「ええ、本宮さんの」と、主演俳優の本宮泰風の名をあげて肯定した。「なぜか、一番最初から、2010年代だったと思うんですけど見ていて、やめられなくなって」とファンになった経緯も話すと「ただ、まとまって見ないと次なんだろう、となるので、今、64話で止めている。10話ぐらいあるとパパパッと見られるじゃないですか、一気見したいんです」と視聴方法の流儀も明かした。

同作について「面白いですね」と断言すると「セットがだんだんもうかってくると良くなってきたり、小沢（仁志）さんがやっている親分の家がどんどんきれいになったり。そういうの面白いですよね」と話し、土屋は「そういうところ見ているんですか」とツッコミながら笑った。

出演意欲を聞かれると、「統一まで時間がかかるわけじゃないですか。その前に、結構、パロディーみたいな、笑いの部分も最近は入ったり、いろいろ入っているんですよ。若い者が付いてきたり」と最近の同作の傾向を分析。伸晃氏は「僕ひとつ、ないと思ったのは、裏切りがないんですよね。みんな良い仲間だから」と、作品にない要素も指摘しながら「やっぱり親分たちも1回、裏切られると。それをまた乗り越えていく、みたいな、そういうのがあってもいいんじゃないかと思って、今ちょっと…」と、出演とともに自身で脚本案も妄想していることを明かした。

「日本統一」は2013年8月から始まった任侠ドラマで、ビデオシリーズから始まり、現在は73作に達している。