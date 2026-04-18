この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

藤白りりへの批判は「全部論破できる」医師が指摘する致命的な矛盾

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ひかつ先生が自身のYouTubeチャンネルで「【藤白りり炎上】”直美”に対する世間の批判コメントには「致命的な矛盾」があります」を公開した。YouTuberで医師の藤白りりが初期研修修了後、直接美容外科へ進むいわゆる「直美」を選択したことに関する世間の批判に対し、「個人の選択だ」と擁護し、医療界が抱える構造的な問題を指摘した。



動画内でひかつ先生は、藤白氏が当初志望していた消化器内科に進まなかった背景について推測。生活習慣病などを原因とする患者対応の徒労感といった医療現場のリアルを挙げ、「努力が報われにくい」現実があると語った。その上で、若手医師が保険診療を避け美容外科へ流れるのは、国が「報われるような制度を作れや」と断じ、若くて賢い層が未来の見える分野へ進むのは時代の流れであり、批判の矛先は「政府に言わなあかん」と主張した。



また、藤白氏への批判の根底にはやっかみがあると分析し、「可愛くて頭いい」彼女へのバッシングは「羨望の眼差し」の裏返しであるとした。さらに、「直美」に対する「急変時に対応できない」という批判について、形成外科や皮膚科の医師でも対応できないケースは多々あり、「一部の科だけの問題」であると一蹴。国立大学出身であるため税金が投入されているという声に対しても、美容外科医として高収入を得れば多額の所得税や住民税を納めることになり、「すぐペイできる」と論破した。



最後にひかつ先生は、藤白氏がYouTuberとして培ってきたスキルは、自身で集客が求められる美容外科医として強力な武器になると評価。「インフルエンサー的な子だったら成功する確率は極めて高い」と述べ、彼女の新たなキャリアの成功に太鼓判を押す形で動画を締めくくった。